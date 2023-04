3. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Villmergen gegen Mutschellen – Noah Haussener trifft zum Sieg Villmergen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Mutschellen: Der Tabellensechste siegt auswärts 2:1 gegen den Tabellenzwölften.

(chm)

Der Siegtreffer für Villmergen gelang Noah Haussener in der 79. Minute. In der 7. Minute hatte Rilind Krasniqi Villmergen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Mutschellen fiel in der 40. Minute durch Jan Matt.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Mutschellen. Gelbe Karten gab es bei Villmergen für Joël Roth (53.), Sven Fischbach (83.) und Noah Haussener (89.).

Villmergen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 59 Tore in 18 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Villmergen. 31 Punkte bedeuten Rang 5. Für Villmergen ist es der zweite Sieg in Serie.

Villmergen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Bremgarten an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Freitag (28. April) statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 12. Für Mutschellen ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Mutschellen gingen unentschieden aus.

Mit dem viertplatzierten FC Neuenhof kriegt es Mutschellen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Freitag (28. April) statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Telegramm: FC Mutschellen 2 - FC Villmergen 1:2 (1:1) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 7. Rilind Krasniqi (Penalty) 0:1.40. Jan Matt 1:1. 79. Noah Haussener 1:2. – Mutschellen: Samuel Staubli, Brian Möschler, Nico Jud, Fabian Trachsel, Moreno Gyger, Gion Andri Thoma, Gianluca Costa, Loris Brunner, Benjamin Yayra Ahlidjah, Jan Matt, Livio Bachmann. – Villmergen: Marco Bärtschi, Pascal Rummel, Noah Haussener, Marco Sanvido, Luca Rey, Jim Graf, Patrick Locher, Sandro Koch, Edmond Selimi, Rilind Krasniqi, Joël Roth. – Verwarnungen: 7. Moreno Gyger, 39. Gion Andri Thoma, 53. Joël Roth, 55. Nico Jud, 81. Loris Brunner, 83. Sven Fischbach, 89. Noah Haussener.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 14:17 Uhr.