4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Favoritensieg bei Veltheim gegen Villmergen Veltheim siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Villmergen: Der Tabellenzweite siegt zuhause 2:0 gegen den Tabellenachten.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Cyrill Huber schoss Veltheim in der 8. Minute zur 1:0-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 39. Minute, als Nicola Hersche für Veltheim auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Deyan Vetter von Veltheim erhielt in der 19. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Veltheim zu den Besten: Total liess das Team 10 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Veltheim nicht verändert. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Veltheim ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Veltheim ging unentschieden aus.

Veltheim spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Windisch 2 (Rang 8). Die Partie findet am 6. Mai statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Nach der Niederlage büsst Villmergen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 9. Villmergen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Villmergen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Villmergen geht es zuhause gegen FC Klingnau 2 (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (15.30 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Villmergen 2b 2:0 (2:0) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 8. Cyrill Huber 1:0. 39. Nicola Hersche 2:0. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Oliver Wernli, Nicola Hersche, Tobias Kummer, Dario Schmid, Deyan Vetter, Cyrill Huber, Sandro Heimgartner, Nicola Marfurt, Stefan Ott, Philipp Kläy. – Villmergen: Erfan Zamani, Luca Rey, Fabio Caruso, Flavio Serratore, Colin Graf, Luca Lustenberger, Dario Innella, Liridon Cufaj, Sven Fischbach, Mergim Gara, Pascal Jetzer. – Verwarnungen: 19. Deyan Vetter.

