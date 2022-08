4. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Suhr gegen Zofingen – Siegtreffer in allerletzter Minute Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 14) ist Suhr am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Zofingen gerecht geworden und hat zuhause 4:3 gewonnen.

Mateo Sladoje eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Suhr das 1:0 markierte. In der 10. Minute traf Filip Michal Waligora für Zofingen zum 1:1-Ausgleich. Michele Esteves schoss Zofingen in der 22. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand war in der 50. Minute hergestellt: Zoran Milic traf für Suhr. Timo Klaus erzielte in der 53. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Suhr. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 86. Minute, als Matteo Franze für Zofingen traf. In den Schlussminuten machte Perwer Khaled alles klar. Sein Treffer in der 91. Minute zum 4:3 sicherte Suhr den Sieg.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Suhr sah Esmender Cöcelli (87.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ajdin Kucalovic (72.) und Dominik Kafadar (92.). Bei Zofingen erhielten Marcel Bossard (45.), Najeeb Halawa (70.) und Maverik Iacobucci (90.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Suhr den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 10 Tore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Zofingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 5.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Defensive 16 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Suhr verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Suhr hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Suhr auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Ataspor zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Unverändert liegt Zofingen auf Rang 14. Das Team hat null Punkte. Zofingen hat bisher nur verloren, nämlich zweimal.

Mit dem achtplatzierten FC Menzo Reinach 2 kriegt es Zofingen als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 2. September (20.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Suhr 2 - SC Zofingen 2b 4:3 (1:2) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 3. Mateo Sladoje 1:0. 10. Filip Michal Waligora 1:1. 22. Michele Esteves 1:2. 50. Zoran Milic 2:2. 53. Timo Klaus 3:2. 86. Matteo Franze 3:3. 91. Perwer Khaled 4:3. – Suhr: Hüseyincan Cöcelli, Ali Türkmen, Mehmet Türk, Efe Kaan Celik, Ömer Faruk Turan, Timo Klaus, Mateo Sladoje, Omar De Marco, Ajdin Kucalovic, Caglar Sekmec, Nick Woodtli. – Zofingen: Shukri Dizdari, Luca Bellini, Adrian Hess, Marcel Bossard, Dominic Renfer, Matteo Franze, Maverik Iacobucci, Filip Michal Waligora, Mirco Walter, Michael Lichtsteiner, Michele Esteves. – Verwarnungen: 45. Marcel Bossard, 70. Najeeb Halawa, 72. Ajdin Kucalovic, 90. Maverik Iacobucci, 92. Dominik Kafadar – Ausschluss: 87. Esmender Cöcelli.

