4. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Seon gegen Menzo Reinach Seon siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Menzo Reinach: Der Tabellenzweite siegt auswärts 3:2 gegen den Tabellenelften.

Den Auftakt machte Enis Yavuzcan, der in der 18. Minute für Seon zum 1:0 traf. Durch Penalty kam es in der 42. Minute zum Ausgleich für Menzo Reinach. Muhamed Rexhepi verwandelte erfolgreich. David Walti traf in der 60. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Seon.

Enis Yavuzcan erhöhte in der 66. Minute zur 3:1-Führung für Seon. Kristjan Nuhi erzielte in der 75. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Menzo Reinach. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Kristjan Nuhi (73.), Leo Nuhi (84.) und Meriton Devetaku (85.). Gelbe Karten gab es bei Seon für Shukri Mustafi (41.) und Philipp Wildi (85.).

Mit einem Tore-Schnitt von 4.3 Toren pro Spiel ist Seon bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Seon: Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 2. Für Seon ist es der zweite Sieg in Serie.

Seon spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gränichen 2b (Rang 9). Die Partie findet am Freitag (23. September) statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Menzo Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Menzo Reinach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzo Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Buchs 2 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Seon 2:3 (1:1) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 18. Enis Yavuzcan 0:1. 42. Muhamed Rexhepi (Penalty) 1:1.60. David Walti 1:2. 66. Enis Yavuzcan 1:3. 75. Kristjan Nuhi 2:3. – Menzo Reinach: Can Tan, Jetmir Devetaku, Muhamed Rexhepi, Ilir Mulaj, Tedros Kewaja, Vasfi Jusufi, Menur Murati, Sebastjan Nuhi, Kristjan Nuhi, Faton Ramadani, Besart Shala. – Seon: Gian Andri Gloor, Remo Sager, Shukri Mustafi, Timo Burkard, Alessio Mandolfo, Kristijan Roskovic, Davide Serratore, Andrin Gilbert, David Walti, Raoul Valenti, Enis Yavuzcan. – Verwarnungen: 41. Shukri Mustafi, 73. Kristjan Nuhi, 84. Leo Nuhi, 85. Philipp Wildi, 85. Meriton Devetaku.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

