4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Favoritensieg bei Sarmenstorf gegen Seon Sieg für den Tabellenvierten: Sarmenstorf lässt am Samstag zuhause beim 6:0 gegen Seon (Rang 12) nichts anbrennen.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Sarmenstorf in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Seon gelang kein Tor.

Die Torschützen für Sarmenstorf waren: Marco Stutz (2 Treffer), Yannik Hubel (1 Treffer), Sandro Lenz (1 Treffer), Raphael Buchmann (1 Treffer) und Fabio Gurtner (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Sarmenstorf ist die beste der Gruppe. Total schoss das Team 20 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Seon ein relativ häufiges Phänomen. Die total 14 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 13).

Sarmenstorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 3. Sarmenstorf hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sarmenstorf spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rothrist 2 (Rang 13). Das Spiel findet am 30. April statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Seon liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat drei Punkte. Für Seon war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Suhr 2 kriegt es Seon als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2a - FC Seon 2 6:0 (3:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 8. Raphael Buchmann 1:0. 18. Sandro Lenz 2:0. 45. Marco Stutz 3:0. 54. Yannik Hubel 4:0. 65. Marco Stutz 5:0. 80. Fabio Gurtner 6:0. – Sarmenstorf: Noah Caggiano, Marco Steiner, Franz Kählert, Lukas Brunner, Jeremy Iten, Sandro Lenz, Adrian Petrig, Rouven Spaar, Yannik Hubel, Marco Stutz, Raphael Buchmann. – Seon: Tim Frei, Yannik Rösli, Martin Müller, Pascal Ramseier, Robert Lüdi, Brian Mosimann, Lukas Hauri, Leon Leci, Fabrice Wild, Luca Fehlmann, Janik Lüscher. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.04.2022 13:55 Uhr.