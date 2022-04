2. Liga AFV Favoritensieg bei Sarmenstorf gegen Niederwil Sieg für den Tabellenzweiten: Sarmenstorf lässt am Samstag zuhause beim 3:2 gegen Niederwil (Rang 14) nichts anbrennen.

Das erste Tor der Partie erzielte Alain Schultz für Sarmenstorf. In der 26. Minute traf er zum 1:0. Sarmenstorf baute die Führung in der 41. Minute (Michael Stutz) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Fabrice Rätz (72.) reduzierte sich der Rückstand für Niederwil auf ein Tor (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sarmenstorf stellte Fabio Huber in Minute 79 her. In der Schlussphase kam Niederwil noch auf 2:3 heran. Nico Gautschi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 95. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Sarmenstorf sah Elias Probst (54.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Markus Wyss (51.) und Fabian Burkard (86.). Bei Niederwil erhielten Noah Schwegler (22.) und Damian Wüthrich (40.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.9 Toren pro Spiel ist Sarmenstorf bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Niederwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 53 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 14).

Die Tabellensituation bleibt für Sarmenstorf unverändert. Mit 42 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Sarmenstorf hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Sarmenstorf bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Windisch. Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Dägerli, Windisch).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 14. Niederwil hat bisher dreimal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Niederwil geht es zuhause gegen FC Fislisbach (Platz 10) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Niederwil 3:2 (2:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 26. Alain Schultz 1:0. 41. Michael Stutz 2:0. 72. Fabrice Rätz 2:1. 79. Fabio Huber 3:1. 95. Nico Gautschi 3:2. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Markus Wyss, Jonas Furrer, Fabian Winkler, Denis Dubler, Fabian Burkard, Michael Stutz, Alain Schultz, Fabio Huber. – Niederwil: Raphael Ott, Rafael Schertenleib, Casey Specker, Luca Angst, Jamie Specker, Damian Wüthrich, Noah Schwegler, Livio Rey, Nico Gautschi, Sandro Ravelli, Fabrice Rätz. – Verwarnungen: 22. Noah Schwegler, 40. Damian Wüthrich, 51. Markus Wyss, 86. Fabian Burkard – Ausschluss: 54. Elias Probst.

