2. Liga AFV Favoritensieg bei Rothrist gegen Menzo Reinach – Michele Scioscia trifft zum Sieg Sieg für den Tabellensiebten: Rothrist lässt am Mittwoch auswärts beim 2:1 gegen Menzo Reinach (Rang 14) nichts anbrennen.

Rothrist geriet zunächst in Rückstand, als Lars Luterbacher in der 25. Minute die zwischenzeitliche Führung für Menzo Reinach gelang. In der 35. Minute glich Rothrist jedoch aus und ging in der 53. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Michele Scioscia.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Menzo Reinach sah Lars Luterbacher (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Menzo Reinach weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Bastian Schneeberger (24.), Ajman Hasani (33.) und Ilir Zenuni (65.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rothrist. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 6. Rothrist hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rothrist spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Brugg (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. April) (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Menzo Reinach verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Menzo Reinach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Menzo Reinach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Suhr. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. April) (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Rothrist 1:2 (1:1) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 25. Lars Luterbacher 1:0. 35. Michele Scioscia 1:1. 53. Michele Scioscia 1:2. – Menzo Reinach: Kevin Reber, Sebastjan Nuhi, Dario Bucher, Mateo Trgo, Damian Pignatelli, Kastriot Hasanramaj, Rexhep Thaqi, Lars Luterbacher, Vasfi Jusufi, Mergim Meholli, Furkan Tan. – Rothrist: Mato Majic, Pascal Morf, Aziz Kukavica, Lumturim Selmani, Blerim Bekteshi, Ilir Zenuni, Martin Valovcan, Michele Scioscia, Marco Carubia, Bastian Schneeberger, Ajman Hasani. – Verwarnungen: 24. Bastian Schneeberger, 33. Ajman Hasani, 40. Kastriot Hasanramaj, 65. Ilir Zenuni, 67. Rexhep Thaqi, 76. Albert Gashi, 86. Sebastjan Nuhi – Ausschluss: 92. Lars Luterbacher.

