3. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Othmarsingen gegen Veltheim Sieg für den Tabellenfünften: Othmarsingen lässt am Sonntag zuhause beim 2:0 gegen Veltheim (Rang 14) nichts anbrennen.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 25. Minute war es an Dölf Bieri, Othmarsingen 1:0 in Führung zu bringen. Mit dem 2:0 für Othmarsingen schoss Sebastian Marku das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Othmarsingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 45 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Othmarsingen hat bisher 14mal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Othmarsingen geht es auswärts gegen FC Rupperswil (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am Freitag (9. Juni) statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Veltheim verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Veltheim hat bisher fünfmal gewonnen, 18mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Veltheim spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Gontenschwil (Platz 9). Das Spiel findet am Freitag (9. Juni) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Othmarsingen - FC Veltheim AG 2:0 (2:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 25. Dölf Bieri 1:0. 43. Sebastian Marku 2:0. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Artan Lukaj, Marcel Villiger, Casey Specker, Kaliston Thiruchelvam, Selim Kul, Dölf Bieri, Albert Pjetri, Jonath Chandramohan, Sebastian Marku. – Veltheim: Khalil Zouaoui, Oliver Wernli, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Fabrice Huber, Pascal Zulauf, Tobias Kummer, Nicola Pruijs, Stefan Ott, Joshua Hächler, Philipp Kläy. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

