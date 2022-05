4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Favoritensieg bei Oftringen gegen Schöftland Oftringen holt gegen Schöftland zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Mittwoch gegen den Tabellen-13. 3:1.

Den Auftakt machte Luca Muscolo, der in der 42. Minute für Oftringen zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 81. Minute brachte Rafaël Erb Oftringen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Jan Thomann sorgte in der 85. Minute für Schöftland für den Anschlusstreffer zum 1:2. Mit dem 3:1 für Oftringen schoss Ferhad Abdic das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Pascal Barmettler von Schöftland erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Schöftland ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Oftringen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 4. Oftringen hat bisher sechsmal gewonnen und viermal verloren.

Für Oftringen geht es auswärts gegen FC Gränichen 2 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Schöftland hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Für Schöftland war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Schöftland geht es zuhause gegen FC Aarburg 1 (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 31. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Oftringen 2 - SC Schöftland 3 3:1 (1:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 42. Luca Muscolo 1:0. 81. Rafaël Erb 2:0. 85. Jan Thomann 2:1. 94. Ferhad Abdic 3:1. – Oftringen: Mikail Simsek, Bruno Matheus Dias Dos Santos, Marco Eng, Emircan Durgut, Emir Rakovic, Lukas Woodtli, Davide Pirrone, Diyar Ildeniz, Davide Ferrante, Rafaël Erb, Luca Muscolo. – Schöftland: Michael Steiner, Lukas Leuenberger, Lukas Getzmann, Pascal Barmettler, Pascal Ernst, Sven Thomann, Dennis Hunziker, Jan Thomann, Oliver Lardon, Noel Frei, Louis Hauri. – Verwarnungen: 80. Pascal Barmettler.

