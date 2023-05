4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Favoritensieg bei Gränichen gegen Suhr Gränichen holt gegen Suhr auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Freitag gegen den Tabellenelften 3:1.

(chm)

Gränichen ging in der 6. Spielminute durch Florian Gjini in Führung, ehe Suhr in der 42. Minute (Caglar Sekmec) der Ausgleich gelang. Luis Widmer brachte Gränichen 2:1 in Führung (88. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 91. Minute, als Dion Hajdari die Führung für Gränichen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Gränichen sah Micha Rohr (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Luis Widmer (34.) und Kristian Coric (84.). Bei Suhr gab es fünf gelbe Karten.

In der Defensive hat Gränichen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 19 erzielten Toren Rang 6.

Zahlreiche Gegentore sind für Suhr ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 27 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 11).

Gränichen liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 19 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Gränichen hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gränichen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 6). Das Spiel findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Nach der Niederlage büsst Suhr zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 13. Suhr hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Suhr spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Entfelden 2 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Suhr 2 - FC Gränichen 2b 1:3 (1:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 6. Florian Gjini 0:1. 42. Caglar Sekmec 1:1. 88. Luis Widmer 1:2. 91. Dion Hajdari 1:3. – Suhr: Hüseyincan Cöcelli, Yared Daniel, Mohammed Rahimi, Bledar Arifaj, Ali Sina Ahmadi, Alessandro Pinta, Tobia Graziosi, Omar De Marco, Valerio Kovac, Yanick Pinta, Caglar Sekmec. – Gränichen: Micha Rohr, Nico Müller, Kristian Coric, Ivo Coric, Kevin Schumacher, Jerome Blättler, Dion Hajdari, Joel Ringgenberg, Luis Widmer, Manuel Gautschi, Florian Gjini. – Verwarnungen: 16. Omar De Marco, 34. Luis Widmer, 37. Yanick Pinta, 49. Bledar Arifaj, 84. Kristian Coric, 89. Tobia Graziosi, 93. Perwer Khaled – Ausschluss: 93. Micha Rohr.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

