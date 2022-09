4. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Gränichen gegen Schönenwerd-Niedergösgen – Ahmed Balic als Matchwinner Gränichen holt gegen Schönenwerd-Niedergösgen zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Freitag gegen den Tabellenzehnten 2:1.

(chm)

Gränichen geriet zunächst in Rückstand, als Renzo Rettenmund in der 29. Minute Schönenwerd-Niedergösgen 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von acht Minuten brachten aber für Gränichen die Wende. Khaled Assoussi schoss in der 47. Minute den Ausgleich, in der 55. Minute erzielte Ahmed Balic den Siegtreffer.

Bei Schönenwerd-Niedergösgen erhielten Cebrail Sonzamanci (63.), Luca Lehmann (69.) und Blerim Isenaj (94.) eine gelbe Karte. Bei Gränichen erhielten Yves Ledermann (50.) und Florijan Alija (95.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Gränichen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 0.8 Tore pro Partie (Rang 2).

Gränichen verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Gränichen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Gränichen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Ljiljan. Diese Begegnung findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Schönenwerd-Niedergösgen rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 12. Das Team hat drei Punkte. Für Schönenwerd-Niedergösgen ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Schönenwerd-Niedergösgen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Schönenwerd-Niedergösgen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Aarau. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (6. September) (20.00 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Telegramm: FC Gränichen 2a - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 2:1 (1:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 29. Renzo Rettenmund 0:1. 47. Khaled Assoussi 1:1. 55. Ahmed Balic 2:1. – Gränichen: Manuel Fritz, Zivoin Sestakovic, Joris Fehlmann, Yves Ledermann, Jonathan Luna Leyes, Kirijahn Sivanathan, Amar Kospo, Stefan Rajic, Ahmed Balic, Khaled Assoussi, Behzad Karkhaneh. – Schönenwerd-Niedergö: Burim Bujari, Leonard Morina, Mato Adzaga, Livio Salvatore, Juan Cavenaghi, Cebrail Sonzamanci, Davide Saccullo, Luca Lehmann, Manuel David Peralta Gonzalez, Anton Wenger, Renzo Rettenmund. – Verwarnungen: 50. Yves Ledermann, 63. Cebrail Sonzamanci, 69. Luca Lehmann, 94. Blerim Isenaj, 95. Florijan Alija.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 03.09.2022 14:09 Uhr.

