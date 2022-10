3. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Gränichen gegen Niederlenz – Cedric Galligani mit Siegtor Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 5 vs. 12) ist Gränichen am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Niederlenz gerecht geworden und hat zuhause 2:1 gewonnen.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 19 Minuten: Robin Ettle eröffnete in der 36. Minute das Skore, als er für Gränichen das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 40, als Carlo Scherrer für Niederlenz erfolgreich war. In der 55. Minute schoss Cedric Galligani Gränichen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Niederlenz sah Artan Zmajlaj (47.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Moreno Capuzzi (47.) und Denis Patrone (58.). Gelbe Karten gab es bei Gränichen für Livio Buchser (44.), Robin Ettle (47.) und Cedric Galligani (85.).

Keine Änderung in der Tabelle für Gränichen: Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 5. Gränichen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gränichen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kölliken (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (21. Oktober) (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Niederlenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 12. Niederlenz hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Niederlenz geht es in einem Heimspiel gegen FC Erlinsbach 1a (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.30 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Gränichen - FC Niederlenz 2:1 (1:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 36. Robin Ettle 1:0. 40. Carlo Scherrer 1:1. 55. Cedric Galligani 2:1. – Gränichen: Livio Buchser, Fatbardh Cikaqi, Nestor Ebobisse Molly, Philipp Müller, Seja Ettle, Dominik Trost, Luc Lorenzi, Matteo Muscia, Manuel Peter, Cedric Galligani, Robin Ettle. – Niederlenz: Loris Votta, Carlo Scherrer, Matthias Burkard, Moreno Capuzzi, Avni Jusufi, Noah Hochstrasser, Hussein Baalbaki, Noah Balakumar, Leon Soprek, Igor Miranda de Sousa, Artan Zmajlaj. – Verwarnungen: 44. Livio Buchser, 47. Moreno Capuzzi, 47. Robin Ettle, 58. Denis Patrone, 85. Cedric Galligani – Ausschluss: 47. Artan Zmajlaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

