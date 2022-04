4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Favoritensieg bei Gontenschwil gegen Rothrist Sieg für den Tabellenvierten: Gontenschwil lässt am Mittwoch auswärts beim 3:1 gegen Rothrist (Rang 12) nichts anbrennen.

Das Skore eröffnete Janick Dätwyler in der 19. Minute. Er traf für Gontenschwil zum 1:0. In der 21. Minute traf Simone Franze für Rothrist zum 1:1-Ausgleich. Janick Dätwyler erzielte in der 38. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Gontenschwil. Per Penalty erhöhte Gabriel Josipovic in der 94. Minute zum 3:1 für Gontenschwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Samuel Gentizon (78.) und Muhammed Özata (83.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gontenschwil, Jonah Maurer (57.) kassierte sie.

In der Defensive hat Gontenschwil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 10 erzielten Toren Rang 5.

In der Tabelle verbessert sich Gontenschwil von Rang 4 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Gontenschwil zuhause mit FC Suhr 2 (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 23. April statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Unverändert liegt Rothrist auf Rang 12. Das Team hat einen Punkt. Für Rothrist ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Rothrist ging unentschieden aus.

Rothrist spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Kölliken 2a (Platz 10). Das Spiel findet am 26. April statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Gontenschwil 2 1:3 (1:2) - Stampfi, Rothrist – Tore: 19. Janick Dätwyler 0:1. 21. Simone Franze 1:1. 38. Janick Dätwyler 1:2. 94. Gabriel Josipovic (Penalty) 1:3. – Rothrist: Amir Muliqi, Joel Fernandes Teixeira, Nino Streiff, Samuel Gentizon, Premtim Beqaj, Edin Kucalovic, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Stefan Eric, Amar Kospo, Simone Franze, Muhammed Özata. – Gontenschwil: Benjamin Lehner, Flavio Gautschi, Philipp Holenstein, Kevin Perreten, Aleksandar Zarkovic, Jonah Maurer, Mirco Fulciniti, Arian Dzemaili, Gabriel Josipovic, Janick Dätwyler, Michael Von Gunten. – Verwarnungen: 57. Jonah Maurer, 78. Samuel Gentizon, 83. Muhammed Özata.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

