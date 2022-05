4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Favoritensieg bei Erlinsbach gegen Aarburg Erlinsbach siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Aarburg: Der Tabellenvierte siegt auswärts 3:1 gegen den Tabellenzwölften.

Das erste Tor der Partie fiel für Erlinsbach: Simone Palazzolo brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Erlinsbach stellte Jan Arnet in Minute 17 her. Erlinsbach erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Simone Palazzolo weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Kushtrim Hasani in der 82. Minute für Aarburg auf 1:3.

Bei Erlinsbach erhielten Gavin Porcelli (50.) und Setshi Toni (73.) eine gelbe Karte. Bei Aarburg erhielten Cebrail Sonzamanci (31.) und Emre Duman (60.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Erlinsbach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 12 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Aarburg ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Erlinsbach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 3. Erlinsbach hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Erlinsbach spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Muhen 1 (Rang 9). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Mit der Niederlage rückt Aarburg in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 13. Aarburg hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aarburg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ataspor (Platz 11). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Aarburg 1 - FC Erlinsbach 2 1:3 (0:3) - Längacker, Aarburg – Tore: 5. Simone Palazzolo 0:1. 17. Jan Arnet 0:2. 32. Simone Palazzolo 0:3. 82. Kushtrim Hasani 1:3. – Aarburg: Emanuele Onza, Steven Yonas, Michael Jäggi, Emre Duman, Gabriel Konac, Cebrail Sonzamanci, Kemal Duman, André Filipe Condinho Marques, Pajazit Mustafa, Zsolt Benke, Kushtrim Hasani. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Gavin Porcelli, Gerard Toni, Setshi Toni, Rasim Uygun, Simone Palazzolo, Yannik Zacheo, Lionel May, Michael Wirth, Olivier Joos, Jan Arnet. – Verwarnungen: 31. Cebrail Sonzamanci, 50. Gavin Porcelli, 60. Emre Duman, 73. Setshi Toni.

