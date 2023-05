3. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Bremgarten gegen Würenlingen Sieg für den Tabellenzweiten: Bremgarten lässt am Freitag auswärts beim 3:1 gegen Würenlingen (Rang 10) nichts anbrennen.

Fehmi Sallauka eröffnete in der 33. Minute das Skore, als er für Würenlingen das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 44. Minute hergestellt: Vinicius Figueiredo Dias traf für Bremgarten. Luca Blumer schoss Bremgarten in der 55. Minute zur 2:1-Führung. In der 63. Minute sorgte Vinicius Figueiredo Dias für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Bremgarten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Würenlingen sah Erzon Behluli (78.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Erzon Behluli (57.) und Alessandro Sagona (59.). Für Bremgarten gab es keine Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Bremgarten bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Bremgarten unverändert. Mit 45 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Bremgarten hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mutschellen 2 (Rang 12). Die Partie findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Würenlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 10. Für Würenlingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Würenlingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Erlinsbach 1b (Platz 14). Das Spiel findet am 19. Mai statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Würenlingen - FC Bremgarten 1:3 (1:1) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 33. Fehmi Sallauka 1:0. 44. Vinicius Figueiredo Dias 1:1. 55. Luca Blumer 1:2. 63. Vinicius Figueiredo Dias 1:3. – Würenlingen: Marco Takac, Muhamet Behluli, Luis Künzi, Erzon Behluli, Marc Thurnherr, Lucas Coutinho Caldas, Domenique Thiel, Kevin Häuselmann, Lian Nyffenegger, Fehmi Sallauka, Alessandro Sagona. – Bremgarten: Adilson Luis Silva Dos Santos, Timo Jenni, Yunus Aslan, Tihomir Grabovica, Luca Blumer, Christian Maier, Sven Wertli, Kim Weiss, Mathis Stutz, Vinicius Figueiredo Dias, Yves Furrer. – Verwarnungen: 57. Erzon Behluli, 59. Alessandro Sagona – Ausschluss: 78. Erzon Behluli.

