4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Favoritensieg bei Aarburg gegen Ljiljan Aarburg siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Ljiljan: Der Tabellenzweite siegt zuhause 3:2 gegen den Tabellenachten.

Ljiljan ging zunächst in Führung, als Filip Ostojic in der 35. Minute traf. Dann glich aber Steven Yonas (38.) für Aarburg aus. Serdar Özdemir in der 43. Minute und Zsolt Benke in der 62. Minute brachten Aarburg sodann 3:1 in Führung. Ljiljan kam in der 75. Minute noch auf 2:3 heran, als Muhamed Fejzic traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Ljiljan kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aarburg, Milion Habtemariam (78.) kassierte sie.

Dass Aarburg viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Aarburg durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Ljiljan ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 6).

Keine Änderung in der Tabelle für Aarburg: Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Aarburg ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Aarburg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Kölliken 2a (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Samstag (27. Mai) statt (19.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Ljiljan macht trotz der Niederlage in der Tabelle einen kleinen Sprung um einen Platz nach vorne und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Ljiljan erstmals wieder.

Ljiljan spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Zofingen 2b (Platz 12). Die Partie findet am Samstag (27. Mai) statt (19.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Aarburg - FC Ljiljan 3:2 (2:1) - Längacker, Aarburg – Tore: 35. Filip Ostojic 0:1. 38. Steven Yonas 1:1. 43. Serdar Özdemir 2:1. 62. Zsolt Benke (Penalty) 3:1.75. Muhamed Fejzic 3:2. – Aarburg: Sanar Sabri, Leonard Morina, Emre Duman, Oliver Janjic, Firat Benli, Sirak Gebreyesus Tesfu, Atakan Baysal, Kabil Gürkan, Steven Yonas, Serdar Özdemir, Yusuf Bilmec. – Ljiljan: Ajdin Terzic, Amel Besic, Nikola Tepes, Benjamin Huskic, Nedim Huskic, Filip Ostojic, Damir Susic, Sadin Seferovic, Edin Uzunovic, Amel Sljivar, Emir Selimovic. – Verwarnungen: 44. Damir Susic, 57. Benjamin Huskic, 66. Amel Sljivar, 78. Milion Habtemariam, 88. Sadin Mujadzic.

