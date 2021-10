4. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Aarburg gegen Entfelden Aarburg siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Entfelden: Der Tabellenvierte siegt auswärts 3:1 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

Entfelden ging zunächst in der 33. Minute in Führung, als Mauro Koch zum 1:0 traf. In der 65. Minute gelang Aarburg jedoch durch Daniele D Ovidio der Ausgleich. Meriton Ahmeti traf in der 70. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Aarburg. In der 91. Minute erhöhte Maryan Andonov auf 3:1 für Aarburg.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Entfelden sah Massi Ghulam (88.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Entfelden weitere vier gelbe Karten. Aarburg kassierte vier gelbe Karten.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Aarburg bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Aarburg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 2. Aarburg hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Aarburg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Gränichen 2 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 10. Für Entfelden war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Entfelden auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Rothrist 2 (Platz 11) zu tun. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Entfelden 2 - FC Aarburg 1 1:3 (1:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 33. Mauro Koch 1:0. 65. Daniele D Ovidio 1:1. 70. Meriton Ahmeti 1:2. 91. Maryan Andonov 1:3. – Entfelden: Michele Sanso, Gianluca Sorrentino, Roman Hägi, Hamza Osmanovic, Andrias Coric, Pascal Stierli, Edin Kucalovic, Lukas Marty, Domenico Sorrentino, Massi Ghulam, Mauro Koch. – Aarburg: Emanuele Onza, Steven Yonas, Alessandro Titone, Patrick Lanz, Gabriel Konac, André Filipe Condinho Marques, Meriton Ahmeti, Ali Sahin Ozan, Ajman Sabanov, Daniele D Ovidio, Maryan Andonov. – Verwarnungen: 50. Hamza Osmanovic, 50. Steven Yonas, 50. Liridon Cazimovic, 50. Alessandro Titone, 60. Lukas Marty, 83. Roman Hägi, 85. Mehmet Özbek, 86. Ajman Sabanov – Ausschluss: 88. Massi Ghulam.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Entfelden 2 - FC Aarburg 1 1:3, FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - FC Aarau 3:0, FC Masis Aarau - FC Suhr 2 3:2

Tabelle: 1. FC Oftringen 2 10 Spiele/21 Punkte (22:16). 2. FC Aarburg 1 11/21 (31:19), 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 10/19 (21:14), 4. SC Zofingen 2 8/18 (23:7), 5. FC Gränichen 2 9/18 (27:9), 6. FC Masis Aarau 10/18 (37:24), 7. FC Muhen 1 10/17 (25:24), 8. SC Schöftland 3 10/14 (21:15), 9. FC Suhr 2 9/13 (24:23), 10. FC Entfelden 2 11/11 (14:23), 11. FC Rothrist 2 10/10 (31:33), 12. FC Kölliken 2a 10/7 (21:38), 13. FC Aarau 8/5 (11:17), 14. FC Ljiljan 10/1 (13:59).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2021 15:38 Uhr.

