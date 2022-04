4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Favoritensieg bei Aarau gegen Rupperswil Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 11) ist Aarau am Donnerstag seiner Favoritenrolle gegen Rupperswil gerecht geworden und hat zuhause 4:2 gewonnen.

Den Auftakt machte Joêl Bühler, der in der 11. Minute für Aarau zum 1:0 traf. Fabio Frapolli glich in der 13. Minute für Rupperswil aus. Es hiess 1:1. Fabio Frapolli war es auch, der in der 36. Minute die 2:1-Führung für Rupperswil herstellte.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 53, als Danilo La Porta für Aarau erfolgreich war. Joêl Bühler erzielte in der 65. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Aarau. In der 85. Minute sorgte Fabian Laube für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Aarau.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Aarau für Florian Sachers (39.) und Alexander Bürgi (46.). Rupperswil blieb ohne Karte.

In seiner Gruppe hat Aarau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Offensive 9 Tore erzielte.

Die Abwehr von Rupperswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Aarau verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Für Aarau ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Aarau auswärts gegen das zweitplatzierte Team FC Entfelden 2 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Rupperswil rutscht in der Tabelle von Rang 11 auf 12. Das Team hat null Punkte. Für Rupperswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Rupperswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Frick 3. Das Spiel findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Aarau - FC Rupperswil 2 4:2 (1:2) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 11. Joêl Bühler 1:0. 13. Fabio Frapolli 1:1. 36. Fabio Frapolli 1:2. 53. Danilo La Porta 2:2. 65. Joêl Bühler 3:2. 85. Fabian Laube 4:2. – Aarau: Benjamin Spiess, Nicola Donati, Stefan Zubler, Ivano Passaro, Marc Bieri, Florian Sachers, Alexander Bürgi, Rafael Da Costa, Danilo La Porta, Joêl Bühler, Randy Bolliger. – Rupperswil: Philipp Rufli, Lorenzo Ciurlia, Marijan Vuleta, Filip Rajic, Dominik Schaad, Ennio Cipriano, Patrick Goncalves Carvalho, Jona Siwecki, Stefano Blatter, Roger Häfliger, Fabio Frapolli. – Verwarnungen: 39. Florian Sachers, 46. Alexander Bürgi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

