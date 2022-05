2. Liga AFV Favorit Windisch siegt gegen Wettingen Sieg für den Leader: Windisch lässt am

(chm)

Dienstag

zuhause beim 4:3 gegen Wettingen (Rang 8) nichts anbrennen.

Den Auftakt machte Eren Türkan, der in der 4. Minute für Windisch zum 1:0 traf. In der 28. Minute traf Jacopo Canzian für Wettingen zum 1:1-Ausgleich. Muaz Aydin traf in der 33. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Windisch.

Per Elfmeter glich Ivan Talarico das Spiel in der 35. Minute für Wettingen wieder aus. In der 57. Minute war es an Florian Weber, Windisch 3:2 in Führung zu bringen. Windisch baute die Führung in der 70. Minute (Atanas Angelov) weiter aus (4:2). In der Schlussphase kam Wettingen noch auf 3:4 heran. Jacopo Canzian war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 84. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Windisch sah Eren Türkan (53.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Meriton Bytyqi (88.) und Rilind Beqiri (92.). Bei Wettingen sah Boris Dabic (53.) die rote Karte. Gelb erhielt Ivan Talarico (91.).

Windisch hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg hält Windisch seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 24 Spielen 53 Punkte auf dem Konto. Für Windisch ist es bereits der 16. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat elfmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Fünf Spiele von Windisch gingen unentschieden aus.

Für Windisch geht es auf fremdem Terrain gegen FC Lenzburg (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Samstag (14. Mai) statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Nach der Niederlage büsst Wettingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 36 Punkten auf Rang 9. Wettingen hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Wettingen wartet im nächsten Spiel auswärts das zehntplatzierte Team FC Menzo Reinach, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (14. Mai) (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Windisch - FC Wettingen 4:3 (2:2) - Dägerli, Windisch – Tore: 4. Eren Türkan 1:0. 28. Jacopo Canzian 1:1. 33. Muaz Aydin 2:1. 35. Ivan Talarico (Penalty) 2:2.57. Florian Weber 3:2. 70. Atanas Angelov 4:2. 84. Jacopo Canzian 4:3. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Rilind Beqiri, Jonny Alacam, Luca Costa, Florian Weber, Eren Türkan, Muaz Aydin, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Aleksandar Angelov, Alen Velic, Atanas Angelov. – Wettingen: Roman Heiniger, Emanuel Iuliano, Stefano Imbrogno, Alnord Feta, Ivan Talarico, Raoul Canzian, Almedin Qerimi, Kevin Bamberger, Hakan Sinani, Boris Dabic, Jacopo Canzian. – Verwarnungen: 88. Meriton Bytyqi, 91. Ivan Talarico, 92. Rilind Beqiri – Ausschlüsse: 53. Eren Türkan, 53. Boris Dabic.

