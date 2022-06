2. Liga AFV Favorit Windisch siegt gegen Küttigen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 13) ist Windisch am Dienstag seiner Favoritenrolle gegen Küttigen gerecht geworden und hat zuhause 3:1 gewonnen.

(chm)

Den Auftakt machte Tomislav Bajo, der in der 19. Minute für Küttigen zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Windisch fiel in der 57. Minute (Alen Velic). Alen Velic war auch gleich für die 2:1-Führung (78. Minute) für Windisch verantwortlich. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira in der 81. Minute. Er traf zum 3:1 für Windisch.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Küttigen für Elmin Osmanovic (42.) und Etienne Michot (86.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Windisch, Meriton Bytyqi (46.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Windisch bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Windisch nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 28 Spielen 60 Punkte auf dem Konto. Windisch hat bisher 18mal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Windisch spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gontenschwil (Rang 16). Diese Begegnung findet am Samstag (4. Juni) statt (17.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Für Küttigen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 13. Küttigen hat bisher neunmal gewonnen, 16mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Suhr kriegt es Küttigen als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (4. Juni) statt (17.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Windisch - FC Küttigen 3:1 (0:1) - Dägerli, Windisch – Tore: 19. Tomislav Bajo 0:1. 57. Alen Velic 1:1. 78. Alen Velic 2:1. 81. Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira 3:1. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Alexander Mayor, Rilind Beqiri, Luca Costa, Aleksandar Angelov, Florian Weber, Muaz Aydin, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Meriton Bytyqi, Kristian Popov, Alen Velic. – Küttigen: Severin Wieland, Noël Hässig, Elmin Osmanovic, Cedric Schmid, Etienne Michot, Noel Walpoth, Janis Christ, Jan Rossi, Silvan Otto, Patrick Russel Grogg, Tomislav Bajo. – Verwarnungen: 42. Elmin Osmanovic, 46. Meriton Bytyqi, 86. Etienne Michot.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.06.2022 08:18 Uhr.