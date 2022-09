4. Liga, Gruppe 4 Favorit Windisch siegt gegen Juventina Wettingen Windisch hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Juventina Wettingen gesiegt: Der Leader gewinnt am Samstag auswärts 3:2 gegen den Tabellenneunten.

Den Auftakt machte Jejuan Kunjrini, der in der 9. Minute für Windisch zum 1:0 traf. Luan Wengi erhöhte in der 30. Minute zur 2:0-Führung für Windisch. Yannik Brêchet sorgte in der 56. Minute für Juventina Wettingen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Windisch stellte Adriel Batista in Minute 62 her. Antonio Barberio brachte Juventina Wettingen in der 65. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Windisch. Eine Verwarnung gab es für Juventina Wettingen, nämlich für Marco Cacace (40.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3.8 Toren pro Spiel ist Windisch bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Juventina Wettingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 11).

Windisch behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach acht Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Für Windisch ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Windisch zuhause mit FC Muri 2a (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 30. September statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Nach der Niederlage büsst Juventina Wettingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 10. Juventina Wettingen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Juventina Wettingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Leibstadt an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Telegramm: FC Juventina Wettingen 1a - FC Windisch 2 2:3 (0:2) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 9. Jejuan Kunjrini 0:1. 30. Luan Wengi 0:2. 56. Yannik Brêchet 1:2. 62. Adriel Batista 1:3. 65. Antonio Barberio 2:3. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Benjamin Kalakovic, Alan Bellisario, Alessandro Bossi, Tobia Gazzotto, Tufan Günes, Yannik Brêchet, Marco Cacace, Antonio Barberio, Tillmann Förster, Antonio Girolimetto. – Windisch: Dario Accardi, Anselme Ouattara, Dario Valentino, Sinthuyan Ravindrarajah, Alessandro Olivito, Sabarees Chandran, Burim Ramadani, Slobodan Stoilovski, Rejuan Kunjrini, Luan Wengi, Jejuan Kunjrini. – Verwarnungen: 7. Sabarees Chandran, 40. Marco Cacace, 41. Sinthuyan Ravindrarajah, 75. Albin Bushi, 82. Slobodan Stoilovski, 89. Mehmet Dogan.

