4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Favorit Wettingen siegt gegen Bünz-Maiengrün Wettingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Bünz-Maiengrün: Der Tabellendritte siegt auswärts 4:2 gegen den Tabellenzehnten.

Den Auftakt machte Patrick Meyer, der in der 36. Minute für Bünz-Maiengrün zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 38. Minute hergestellt: Luca Caforio traf für Wettingen. In der 40. Minute schoss Jan Käser Wettingen mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Wettingen baute die Führung in der 75. Minute (Raoul Canzian) weiter aus (3:1). Jan Käser baute in der 89. Minute die Führung für Wettingen weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Timon Obi in der 90. Minute her, als er für Bünz-Maiengrün auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Wettingen, nämlich für Raoul Canzian (85.). Eine Verwarnung gab es für Bünz-Maiengrün, nämlich für Lukas Schaad (40.).

Wettingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 27 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Bünz-Maiengrün ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 24 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Wettingen unverändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Wettingen ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen.

Wettingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Lenzburg 2 (Platz 6). Diese Begegnung findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.15 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Für Bünz-Maiengrün hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 10. Bünz-Maiengrün hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Bünz-Maiengrün wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das neuntplatzierte Team FC Muri 2b, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (23. Mai) (20.15 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Bünz-Maiengrün - FC Wettingen 2 2:4 (1:2) - Zinsmatten, Hägglingen – Tore: 36. Patrick Meyer 1:0. 38. Luca Caforio 1:1. 40. Jan Käser (Penalty) 1:2.75. Raoul Canzian 1:3. 89. Jan Käser 1:4. 90. Timon Obi 2:4. – Bünz-Maiengrün: Matthias Landolt, Gian Jurt, Lukas Schaad, Francesco Michienzi, Gian Schlegel, Mattia Koch, Lukas Geissmann, Michael Hochstrasser, Patrick Meyer, Timon Obi, Adrian Rohner. – Wettingen: Lars Ostermann, Till Käser, Robin Fischer, Jannis Ramp, Daniel Vogt, Silvio Mittler, Luca Caforio, Mattia Cortese, Edonis Shabani, Jan Käser, Raoul Canzian. – Verwarnungen: 40. Lukas Schaad, 85. Raoul Canzian.

