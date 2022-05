4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Favorit Turgi siegt gegen Falke Lupfig Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 13) ist Turgi am

seiner Favoritenrolle gegen Falke Lupfig gerecht geworden und hat zuhause 4:2 gewonnen.

Das erste Tor der Partie fiel für Turgi: Egzon Hoxha brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Alban Bajraliu glich in der 11. Minute für Falke Lupfig aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Kishanth Mahendran in der 14. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Turgi.

Rinor Hoxha erhöhte in der 16. Minute zur 3:1-Führung für Turgi. Per Penalty traf Arianit Bytyqi in der 50. Minute für Falke Lupfig zum Anschlusstreffer (2:.) das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Dennis Burger für Turgi auf 4:2 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Turgi für Michael James Browne (49.), Alexander Köhli (53.) und Dardan Ramoja (82.). Gelbe Karten gab es bei Falke Lupfig für Valmir Malaj (52.) und Artan Qeta (91.).

Mit einem Tore-Schnitt von 4.3 Toren pro Spiel ist Turgi bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Falke Lupfig kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.7 (Rang 14).

Turgi rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 22 Punkten. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Für Turgi ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Turgi ging unentschieden aus.

Als nächstes trifft Turgi zuhause mit KF Liria (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Für Falke Lupfig hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 13. Falke Lupfig hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Falke Lupfig spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Muri 3 (Platz 11). Das Spiel findet am 21. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Turgi 1a - FC Falke Lupfig 4:2 (3:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 9. Egzon Hoxha 1:0. 11. Alban Bajraliu 1:1. 14. Kishanth Mahendran 2:1. 16. Rinor Hoxha 3:1. 50. Arianit Bytyqi (Penalty) 3:2.86. Dennis Burger 4:2. – Turgi: Florian Banholzer, Daniel Züfle, Pascal Moor, Dardan Ramoja, Helder Lourenco Silva, Michael James Browne, Roger Grosswiler, Kishanth Mahendran, Alexander Köhli, Egzon Hoxha, Rinor Hoxha. – Falke Lupfig: Gentjan Gjoli, Alban Bajraliu, Arton Bekaj, Naim Adili, Valmir Malaj, Adrian Cakaj, Besar Tairi, Arianit Bytyqi, Avdulla Ismailaj, Erlind Bytyqi, Artan Qeta. – Verwarnungen: 49. Michael James Browne, 52. Valmir Malaj, 53. Alexander Köhli, 82. Dardan Ramoja, 91. Artan Qeta.

