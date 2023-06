4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Favorit Suryoye Wasserschloss siegt gegen Klingnau Suryoye Wasserschloss holt gegen Klingnau zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Mittwoch gegen den Tabellenneunten 4:2.

Elias Kass eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Suryoye Wasserschloss das 1:0 markierte. In der 18. Minute baute der gleiche Elias Kass die Führung für Suryoye Wasserschloss weiter aus. In der 23. Minute gelang Klingnau (Elia Rennhard) der Anschlusstreffer (1:2).

Dario Profeta erhöhte in der 25. Minute zur 3:1-Führung für Suryoye Wasserschloss. Suryoye Wasserschloss erhöhte in der 29. Minute seine Führung durch Tobias Schneider weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Yves Schleuniger in der 92. Minute her, als er für Klingnau auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Tobias Schneider von Suryoye Wasserschloss erhielt in der 51. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Suryoye Wasserschloss zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.1 Tore pro Partie (Rang 2).

Die Abwehr von Klingnau kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 11).

Suryoye Wasserschloss rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach elf Spielen 22 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Suryoye Wasserschloss hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Suryoye Wasserschloss bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Turgi 2. Diese Begegnung findet am Samstag (3. Juni) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Für Klingnau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Klingnau hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Klingnau geht es in einem Heimspiel gegen FC Fislisbach 2 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Samstag (3. Juni) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss - FC Klingnau 2 4:2 (4:1) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 7. Elias Kass 1:0. 18. Elias Kass 2:0. 23. Elia Rennhard 2:1. 25. Dario Profeta 3:1. 29. Tobias Schneider 4:1. 92. Yves Schleuniger 4:2. – Suryoye Wasserschlos: Youssef Chukro, Emanuel Bahnan, Devin Petrus, Peter Bahnan, Jonathan Alacam, Matios Bahnan, Giorgis Yacoub, Dario Profeta, Jack Akes, Tobias Schneider, Elias Kass. – Klingnau: Daniel May, Manuel Müller, Claudio Dam, Livio Näf, Gentian Bajrami, Raphael Müller, Joshua Marti, Sven Stauffer, Manuel Wüst, Cédric Keller, Elia Rennhard. – Verwarnungen: 51. Tobias Schneider.

