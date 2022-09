4. Liga, Gruppe 2 Favorit Suhr siegt gegen Kölliken – Später Siegtreffer durch Efe Kaan Celik Suhr holt gegen Kölliken auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-14. 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Suhr das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 89. Minute war Efe Kaan Celik.

Yared Daniel hatte davor in der 8. Minute zum 1:0 für Suhr getroffen. Der Ausgleich für Kölliken fiel in der 22. Minute (Rudolf Berisha). Cagdas Sekmec schoss Suhr in der 40. Minute zur 2:1-Führung. Gleichstand war in der 73. Minute hergestellt: Rudolf Berisha traf für Kölliken.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Suhr sah Altan Tas (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Altan Tas (26.), Mateo Sladoje (55.) und Efe Kaan Celik (63.). Bei Kölliken erhielten Dashnim Selmani (47.), Aleksander Nrekaj (55.) und Ibrahim Sinani (87.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Die Tabellensituation bleibt für Suhr unverändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Suhr hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Suhr geht es zuhause gegen FC Merenschwand 1b (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Kölliken verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Kölliken war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Kölliken geht es auf fremdem Terrain gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Suhr 2 2:3 (1:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 8. Yared Daniel 0:1. 22. Rudolf Berisha 1:1. 40. Cagdas Sekmec 1:2. 73. Rudolf Berisha 2:2. 89. Efe Kaan Celik (Penalty) 2:3. – Kölliken: Sandro Schettini, Ali Safari, Kristjan Duzhmani, Ardit Kukeli, Jetmir Kida, Alban Kukeli, Ibrahim Sinani, Aleksander Nrekaj, Samuel Müller, Rudolf Berisha, Pal Qeta. – Suhr: Hüseyincan Cöcelli, Ali Türkmen, Mehmet Türk, Aytac Cöcelli, Ömer Faruk Turan, Zoran Milic, Omar De Marco, Efe Kaan Celik, Cagdas Sekmec, Mateo Sladoje, Altan Tas. – Verwarnungen: 26. Altan Tas, 47. Dashnim Selmani, 55. Aleksander Nrekaj, 55. Mateo Sladoje, 63. Efe Kaan Celik, 87. Ibrahim Sinani – Ausschluss: 94. Altan Tas.

