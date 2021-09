2. Liga AFV Favorit Suhr siegt gegen Gontenschwil Suhr siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Gontenschwil: Der Tabellensechste siegt zuhause 3:1 gegen den Tabellen-14.

Das erste Tor der Partie fiel für Suhr: Michael Koch brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Michael Koch für Suhr auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten. Es handelte sich um einen Penalty. Michael Meier sorgte in der 36. Minute für Gontenschwil für den Anschlusstreffer zum 1:2. Per Penalty erhöhte Mirza Lasic in der 69. Minute zum 3:1 für Suhr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Suhr hat bislang häufig überzeugt: In sieben Spielen hat sie total 19 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Suhr machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 4. Suhr hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Suhr tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Schönenwerd-Niedergösgen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 14. Gontenschwil hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gontenschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wohlen 2 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 25. September statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Suhr - FC Gontenschwil 3:1 (2:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 13. Michael Koch 1:0. 18. Michael Koch (Penalty) 2:0.36. Michael Meier 2:1. 69. Mirza Lasic (Penalty) 3:1. – Suhr: Dominik Stutzer, Igor Miranda de Sousa, Thomas Wernli, Yusuf Camkiran, Timo Klaus, Michael Koch, Emir Sinanovic, Steve Ejims, Mirza Lasic, Fatlum Zeqiraj, Goran Antic. – Gontenschwil: Deniz Yilmaz, Dominic Pingiotti, Claudio Schüttel, Markus Heuberger, Basil Ulmann, Diego de Faveri, Luka Vuleta, Simon Hirt, Michael Meier, Franjo Bajo, Simon Enderlin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Fislisbach - FC Windisch 1:3, FC Suhr - FC Gontenschwil 3:1

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 6 Spiele/18 Punkte (21:2). 2. FC Windisch 7/14 (17:10), 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 6/13 (15:9), 4. FC Suhr 7/13 (19:14), 5. FC Oftringen 6/12 (18:14), 6. FC Brugg 6/10 (9:10), 7. FC Fislisbach 7/10 (16:12), 8. FC Lenzburg 6/9 (10:8), 9. FC Wohlen 2 6/9 (8:11), 10. FC Wettingen 6/8 (20:14), 11. FC Menzo Reinach 6/7 (9:12), 12. FC Kölliken 6/7 (16:24), 13. FC Küttigen 6/6 (14:13), 14. FC Gontenschwil 7/5 (10:17), 15. FC Niederwil 6/2 (4:19), 16. FC Gränichen 6/0 (4:21).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.09.2021 23:32 Uhr.

