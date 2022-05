2. Liga AFV Favorit Suhr siegt deutlich gegen Gontenschwil Sieg für den Tabellensiebten: Suhr lässt am Samstag auswärts beim 3:0 gegen Gontenschwil (Rang 15) nichts anbrennen.

In der 28. Minute gelang Thomas Wernli der Führungstreffer zum 1:0 für Suhr. Mit seinem Tor in der 54. Minute brachte Michael Koch Suhr mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mirza Lasic schoss das 3:0 (65. Minute) für Suhr und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gontenschwil erhielten Riccardo Neumann (44.) und Sandro Zürcher (79.) eine gelbe Karte. Suhr blieb ohne Karte.

Dass Suhr viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 22 Spielen hat Suhr durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Gontenschwil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Defensive 60 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Suhr nicht verändert. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Für Suhr ist es der zweite Sieg in Serie.

Suhr spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 4). Die Partie findet am 6. Mai statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 15. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen, 17mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Wohlen 2 kriegt es Gontenschwil als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Suhr 0:3 (0:1) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 28. Thomas Wernli 0:1. 54. Michael Koch 0:2. 65. Mirza Lasic 0:3. – Gontenschwil: Mustafa Uysal, Dario Di Donato, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Tobias Bucher, Dennis Amstutz, Diego de Faveri, Nikola Kolevski, Luka Vuleta, Franjo Bajo, Riccardo Neumann. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Emir Sinanovic, Loris Desando, Samet Türkmen, Güven Polat, Mirza Lasic, Sven Käser, Michael Koch, Igor Miranda de Sousa, Steve Ejims. – Verwarnungen: 44. Riccardo Neumann, 79. Sandro Zürcher.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 13:25 Uhr.