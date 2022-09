2. Liga AFV Favorit Schönenwerd-Niedergösgen siegt klar gegen Klingnau Schönenwerd-Niedergösgen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Klingnau: Der Tabellenfünfte siegt zuhause 5:0 gegen den Tabellenzwölften.

Sascha Studer schoss Schönenwerd-Niedergösgen in der 12. Minute zur 1:0-Führung. Jonas Hunkeler erhöhte in der 42. Minute zur 2:0-Führung für Schönenwerd-Niedergösgen. Luca Liloia baute in der 46. Minute die Führung für Schönenwerd-Niedergösgen weiter aus (3:0).

Sascha Studer baute in der 89. Minute die Führung für Schönenwerd-Niedergösgen weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jonas Hunkeler in der 98. Minute, als er für Schönenwerd-Niedergösgen zum 5:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Schönenwerd-Niedergösgen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 24 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schönenwerd-Niedergösgen. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 4. Für Schönenwerd-Niedergösgen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Brugg. Die Partie findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Für Klingnau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 12. Klingnau hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Mit dem sechstplatzierten FC Wettingen kriegt es Klingnau als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 16. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Klingnau 5:0 (3:0) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 12. Sascha Studer 1:0. 42. Jonas Hunkeler 2:0. 46. Luca Liloia 3:0. 89. Sascha Studer 4:0. 98. Jonas Hunkeler 5:0. – Schönenwerd-Niedergö: Lenny Hofer, Raphael Malundama, Michael Ludäscher, Fabio Liloia, Fabio Lo Priore, Dominik Nünlist, Michal Kreva, Jonas Hunkeler, Simon Bürge, Sascha Studer, Alessandro Grimaldi. – Klingnau: Robin Süess, Serkan Korkut, Tobias Merki, Kevin Sleiman, Yigit Can Özata, Labinot Halili, Dario Branco Ferreira, Brahim Maloki, Arianit Ibrahimi, Danijel Martic, Esdras Soki Mafuta. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

