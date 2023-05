2. Liga AFV Favorit Schönenwerd-Niedergösgen siegt gegen Baden 1897 – Siegtreffer in 88. Minute Sieg für den Tabellenzweiten: Schönenwerd-Niedergösgen lässt am Freitag auswärts beim 2:1 gegen Baden 1897 (Rang 10) nichts anbrennen.

Der Siegtreffer für Schönenwerd-Niedergösgen gelang Michal Kreva in der 88. Minute. In der 11. Minute hatte Miguel Peralta Schönenwerd-Niedergösgen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Baden 1897 fiel in der 47. Minute durch Leon Gjikollaj.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Baden 1897 für Jonathan Schmidt (30.) und Carsten Wyss (44.). Die einzige gelbe Karte bei Schönenwerd-Niedergösgen erhielt: Michael Ludäscher (82.)

Die Offensive von Schönenwerd-Niedergösgen ist die beste der Gruppe. Die total 60 Tore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Schönenwerd-Niedergösgen unverändert. Das Team liegt mit 43 Punkten auf Rang 2. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Schönenwerd-Niedergösgen auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Lenzburg zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Baden 1897 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 10. Für Baden 1897 war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Baden 1897 tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Wettingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Baden 1897 2 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 1:2 (0:1) - Stadion ESP, Baden – Tore: 11. Miguel Peralta 0:1. 47. Leon Gjikollaj 1:1. 88. Michal Kreva 1:2. – Baden 1897: Nino Schuppisser, Simone Anghileri, Carsten Wyss, Fabian Lopes Tavares, Jonathan Schmidt, Sebastian Bortolin, Jan Kalt, Akilash Gnanasegar, Leon Gjikollaj, Roko Begonja, Eymen Avci. – Schönenwerd-Niedergö: Mike Von Felten, Dominik Nünlist, Michael Ludäscher, Eduard Lekaj, Fabio Lo Priore, Stephane Malundama, Michal Kreva, Brayan Mayala, Simon Bürge, Sascha Studer, Miguel Peralta. – Verwarnungen: 30. Jonathan Schmidt, 44. Carsten Wyss, 82. Michael Ludäscher.

