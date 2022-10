3. Liga, Gruppe 1 Favorit Othmarsingen siegt gegen Veltheim Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 11) ist Othmarsingen am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Veltheim gerecht geworden und hat auswärts 3:1 gewonnen.

(chm)

Das Skore eröffnete Dölf Bieri in der 5. Minute. Er traf für Othmarsingen zum 1:0. In der 15. Minute traf Joshua Hächler für Veltheim zum 1:1-Ausgleich. In der 19. Minute gelang Albert Pjetri der Führungstreffer zum 2:1 für Othmarsingen. Albert Pjetri war es auch, der in der 93. Minute Othmarsingen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Othmarsingen kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Veltheim für Nicola Hersche (67.) und Sandro Heimgartner (79.).

In der Abwehr gehört Othmarsingen zu den Besten: Total liess das Team 18 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Othmarsingen nicht verändert. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Othmarsingen hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Othmarsingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rupperswil (Platz 8). Die Partie findet am 30. Oktober statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Veltheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Für Veltheim war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Veltheim auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Gontenschwil (Platz 10) zu tun. Das Spiel findet am 28. Oktober statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Othmarsingen 1:3 (1:2) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 5. Dölf Bieri 0:1. 15. Joshua Hächler 1:1. 19. Albert Pjetri 1:2. 93. Albert Pjetri (Penalty) 1:3. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Michael Schumacher, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Deyan Vetter, Luca Grandi, Pascal Zulauf, Dario Werder, Joel Zulauf, Joshua Hächler, Philipp Kläy. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Lirian Shala, Artan Lukaj, Robert Lukaj, Meriton Orana, Leandro Schatzmann, Dölf Bieri, Jeton Bushaj, Albert Pjetri, Hajrullah Murati. – Verwarnungen: 24. Meriton Orana, 60. Jeton Bushaj, 67. Nicola Hersche, 79. Sandro Heimgartner, 88. Leandro Schatzmann, 88. Hajrullah Murati.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.10.2022 23:38 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.