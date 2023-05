3. Liga, Gruppe 1 Favorit Othmarsingen siegt gegen Beinwil am See Othmarsingen holt gegen Beinwil am See zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Mittwoch gegen den Tabellen-13. 4:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Omer Jasari für Beinwil am See. In der 35. Minute traf er zum 1:0. Albert Pjetri glich in der 44. Minute für Othmarsingen aus. Es hiess 1:1. In der 55. Minute gelang Selim Kul der Führungstreffer zum 2:1 für Othmarsingen.

Luka Ilceski erhöhte in der 65. Minute zur 3:1-Führung für Othmarsingen. In der 80. Minute gelang Beinwil am See (Bruno Merz) der Anschlusstreffer (2:3). In der 91. Minute erhöhte Justin Brahimaj auf 4:2 für Othmarsingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Othmarsingen für Selim Kul (64.) und Leandro Schatzmann (84.). Für Beinwil am See gab es keine Karte.

Die Abwehr von Beinwil am See kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 74 Tore in 22 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Othmarsingen nicht verändert. Das Team liegt mit 42 Punkten auf Rang 5. Othmarsingen hat bisher zwölfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Othmarsingen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Schöftland 2. Die Partie findet am Samstag (27. Mai) statt (16.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 13. Beinwil am See hat bisher fünfmal gewonnen, 15mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Beinwil am See geht es in einem Heimspiel gegen FC Gontenschwil (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (27. Mai) statt (20.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Othmarsingen - FC Beinwil am See 4:2 (1:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 35. Omer Jasari 0:1. 44. Albert Pjetri 1:1. 55. Selim Kul 2:1. 65. Luka Ilceski 3:1. 80. Bruno Merz 3:2. 91. Justin Brahimaj 4:2. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Kristjan Bushaj, Marcel Villiger, Selim Kul, Leandro Schatzmann, Kaliston Thiruchelvam, Dölf Bieri, Alfred Lukaj, Albert Pjetri, Sebastian Marku. – Beinwil am See: Steven Schmid, Felix Eichenberger, Raffael Lauber, Nicola Briner, Luigi Malagnino, Dilet Wolday, Tim Fessler, Matteo Pitzalis, Omer Jasari, Bruno Merz, Antonio Carlos Ferreira Santos. – Verwarnungen: 64. Selim Kul, 84. Leandro Schatzmann.

