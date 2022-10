3. Liga, Gruppe 1 Favorit Othmarsingen siegt deutlich gegen Beinwil am See Sieg für den Tabellenfünften: Othmarsingen lässt am Donnerstag auswärts beim 4:0 gegen Beinwil am See (Rang 14) nichts anbrennen.

In der 1. Minute gelang Hajrullah Murati der Führungstreffer zum 1:0 für Othmarsingen. Albert Pjetri erhöhte in der 14. Minute zur 2:0-Führung für Othmarsingen. Othmarsingen erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Meriton Orana weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Hajrullah Murati, der in der 61. Minute die Führung für Othmarsingen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lirian Shala von Othmarsingen erhielt in der 79. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Othmarsingen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Beinwil am See ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Der Sieg bringt Othmarsingen an die Spitze Nach neun Spielen hat das Team 17 Punkte. Es macht damit einen Sprung um vier Plätze. Othmarsingen hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Othmarsingen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Buchs. Das Spiel findet am Dienstag (11. Oktober) statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Beinwil am See verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Beinwil am See hat bisher einmal gewonnen und neunmal verloren.

Für Beinwil am See geht es auswärts gegen FC Gontenschwil (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 14. Oktober statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Beinwil am See - FC Othmarsingen 0:4 (0:2) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 1. Hajrullah Murati 0:1. 14. Albert Pjetri 0:2. 49. Meriton Orana 0:3. 61. Hajrullah Murati 0:4. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Omer Jasari, Felix Eichenberger, Philip Amrein, Luigi Malagnino, Diogo Calixto Antunes, Dardan Sadrijaj, Joel Insaurralde, Dario Holliger, Bruno Merz, Alain Baumann. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Robert Lukaj, Lirian Shala, Manuel Bürgisser, Markelian Gjomarkaj, Alfred Lukaj, Justin Brahimaj, Dölf Bieri, Livio Wild, Albert Pjetri, Hajrullah Murati. – Verwarnungen: 79. Lirian Shala.

