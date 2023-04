3. Liga, Gruppe 2 Favorit Niederwil siegt klar gegen Erlinsbach Niederwil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Erlinsbach: Der Tabellensechste siegt zuhause 3:0 gegen den Tabellen-13.

(chm)

Das Tor von Luca Angst in der 26. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Niederwil. In der 31. Minute baute Livio Rey den Vorsprung für Niederwil auf zwei Tore aus (2:0). In der 61. Minute baute der gleiche Livio Rey die Führung für Niederwil weiter aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alessio Amodio von Erlinsbach erhielt in der 36. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Niederwil hat bislang häufig überzeugt: In 19 Spielen hat sie total 50 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die siebtbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Erlinsbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.1 (Rang 14).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Niederwil. 33 Punkte bedeuten Rang 5. Niederwil hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Küttigen 1a. Zu diesem Spiel kommt es am 5. Mai (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 13. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Villmergen kriegt es Erlinsbach als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 5. Mai statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Niederwil - FC Erlinsbach 1b 3:0 (2:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 26. Luca Angst 1:0. 31. Livio Rey 2:0. 61. Livio Rey 3:0. – Niederwil: Patrick Kohler, David Näf, Oliver Allenspach, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Simon Haas, Damian Wüthrich, Raphael Peterhans, Livio Rey, Joel Rey, Fabrice Rätz. – Erlinsbach: Simon Zimmermann, Gavin Porcelli, Alessio Amodio, Kevin Tornello, Simone Palazzolo, Benjamin Dzafic, Marco Lüscher, Joseph Henry James Birchenall, Yannik Zacheo, Emre Saglam, Loris Rüedi. – Verwarnungen: 36. Alessio Amodio.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.04.2023 00:24 Uhr.