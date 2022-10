3. Liga, Gruppe 2 Favorit Mellingen siegt klar gegen Tägerig Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Mellingen am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Tägerig gerecht geworden und hat zuhause 3:0 gewonnen.

Das Tor von Pascal Gisi in der 45. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Mellingen. Erneut Pascal Gisi traf in der 52. Minute auch zum 2:0 für Mellingen. Das letzte Tor der Partie erzielte Berat Haxha, der in der 65. Minute die Führung für Mellingen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Mellingen für Berat Haxha (20.), Burim Haxha (44.) und Rafael Müller (80.). Gelbe Karten gab es bei Tägerig für Besian Rushiti (18.), Francisco José Henriques Alves Frade (63.) und Roman Lips (70.).

Die Offensive von Mellingen hat bislang häufig überzeugt: In neun Spielen hat sie total 30 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Mellingen: Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Mellingen ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Mellingen gingen unentschieden aus.

Mellingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Turgi (Rang 13). Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Für Tägerig hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Tägerig hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Tägerig geht es daheim gegen FC Niederwil (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Mellingen - FC Tägerig 3:0 (1:0) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 45. Pascal Gisi 1:0. 52. Pascal Gisi 2:0. 65. Berat Haxha 3:0. – Mellingen: Patrick Ernst, Philipp Müller, Andreas Etter, Bruno Moraes, Andreas Habegger, Joel Bolliger, Burim Haxha, Fabian Gisi, Pascal Gisi, Mergim Berisha, Berat Haxha. – Tägerig: Alessandro Locatelli, Kevin Cedric Neto Henriques, Rafael Annen, Michael Truniger, Raphael Zehnder, Marcel Hilpert, Francisco José Henriques Alves Frade, Besian Rushiti, Nikoll Ukaj, André Marques Raposo, Yunus Hamurtekin. – Verwarnungen: 18. Besian Rushiti, 20. Berat Haxha, 44. Burim Haxha, 63. Francisco José Henriques Alves Frade, 70. Roman Lips, 80. Rafael Müller.

