3. Liga, Gruppe 2 Favorit Mellingen siegt gegen Tägerig – Berat Haxha entscheidet Spiel Mellingen holt gegen Tägerig auswärts einen Favoritensieg: Der Leader siegt am Mittwoch gegen den Tabellenelften 2:1.

Der Siegtreffer für Mellingen gelang Berat Haxha in der 80. Minute. In der 14. Minute hatte Berat Haxha Mellingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Tägerig fiel in der 36. Minute durch Francisco José Henriques Alves Frade.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mellingen erhielten Muhamed Destani (72.) und Pascal Gisi (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Tägerig, nämlich für Moreno Zanatta (43.).

Mellingen hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Das Team schiesst im Schnitt 3.4 Tore pro Partie.

Mellingen verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 22 Spielen 49 Punkte auf dem Konto. Für Mellingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Mellingen in einem Heimspiel mit FC Turgi (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Für Tägerig hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 11. Für Tägerig ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Sechs Spiele von Tägerig gingen unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten FC Niederwil kriegt es Tägerig als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Tägerig - FC Mellingen 1:2 (1:1) - Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig – Tore: 14. Berat Haxha (Penalty) 0:1.36. Francisco José Henriques Alves Frade 1:1. 80. Berat Haxha 1:2. – Tägerig: Jonas Simon, Marcel Hilpert, Moreno Zanatta, Rafael Annen, Kevin Cedric Neto Henriques, Simone Gehrig, Joao Martins Costa, Francisco José Henriques Alves Frade, Nikoll Ukaj, Carlos Alberto Martins Alves, Jeffrey Knaus. – Mellingen: Pascal Duss, Pascal Gisi, Andreas Etter, Burim Haxha, Joel Meier, Fabian Gisi, Berat Haxha, Ramon Heldner, Rafael Müller, Philipp Müller, Muhamed Destani. – Verwarnungen: 43. Moreno Zanatta, 72. Muhamed Destani, 91. Pascal Gisi.

