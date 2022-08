2. Liga AFV Favorit Lenzburg siegt gegen Brugg Sieg für den Leader: Lenzburg lässt am Samstag auswärts beim 3:1 gegen Brugg (Rang 10) nichts anbrennen.

Lenzburg ging in der 5. Spielminute durch Shqiprim Thaqaj in Führung, ehe Brugg in der 23. Minute (Yanis Ouslama) der Ausgleich gelang. Lelo Toni brachte Lenzburg 2:1 in Führung (70. Minute). In der 81. Minute sorgte Fidan Tafa für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Lenzburg.

Gelbe Karten gab es bei Brugg für Yanis Ouslama (46.), Rico Schönenberger (86.) und Elmin Osmanovic (90.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lenzburg, Fidan Tafa (65.) kassierte sie.

Lenzburg spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.3 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 7 erzielten Toren Rang 3.

Die Abwehr von Brugg kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.3 Tore pro Partie (Rang 14).

In der Tabelle liegt Lenzburg weiterhin auf Rang 1. Das Team hat sechs Punkte. Lenzburg hat bisher immer gewonnen, nämlich zweimal.

Lenzburg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Baden 1897 2 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Unverändert liegt Brugg auf Rang 10. Das Team hat einen Punkt. Für Brugg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Brugg tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Rothrist an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Brugg - FC Lenzburg 1:3 (1:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 5. Shqiprim Thaqaj 0:1. 23. Yanis Ouslama (Penalty) 1:1.70. Lelo Toni 1:2. 81. Fidan Tafa 1:3. – Brugg: Fabian Müller, Fabio Berz, Jonas Schmidt, Kristian Ndau, Stefan Jovanovic, Arbnor Qerimaj, Yanis Ouslama, Rico Schönenberger, Robin Vogel, Malsor Osmani, Isni Zekiri. – Lenzburg: Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Luca Giampa, Fabio Kleiner, Nedim Keranovic, Nils Suter, Luca Sortino, Shqiprim Thaqaj, Mehmet Chupi, Lelo Toni, Fidan Tafa. – Verwarnungen: 46. Yanis Ouslama, 65. Fidan Tafa, 86. Rico Schönenberger, 90. Elmin Osmanovic.

