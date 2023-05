3. Liga, Gruppe 1 Favorit Küttigen siegt gegen Schöftland Küttigen holt gegen Schöftland zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Mittwoch gegen den Tabellenzwölften 2:1.

(chm)

Küttigen lag ab der 57. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Amanuel Efson (17. Minute) und David Berner getroffen hatten. In der 57. Minute erzielte Schöftland (Simon Olivera) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Simon Olivera von Schöftland erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Küttigen weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 23 Spielen, in denen die Offensive 70 Tore erzielte.

Der Sieg bringt Küttigen an die Spitze Die Mannschaft steht nach 24 Spielen bei 49 Punkten. Es macht damit einen Sprung um drei Plätze. Für Küttigen ist es der zweite Sieg in Serie.

Küttigen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Veltheim AG (Rang 14). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (27. Mai) (18.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Für Schöftland hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 12. Für Schöftland ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Sechs Spiele von Schöftland gingen unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten FC Othmarsingen kriegt es Schöftland als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (27. Mai) (16.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Küttigen 1b - SC Schöftland 2 2:1 (1:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 17. Amanuel Efson 1:0. 57. David Berner 2:0. 57. Simon Olivera 2:1. – Küttigen: Alessandro Gygax, Yanik Wehrli, Tom Terbrüggen, Gabriel Simic, Michael Hächler, David Berner, Thilo Günthart, Noel Walpoth, Amanuel Efson, Fadri Bieri, Luca Dätwyler. – Schöftland: Julian Dörfler, Troy Hischier, Benjamin Weiss, Raphael Lüscher, Andrin Mühlethaler, Nick Schär, Nicolas Aufdenblatten, Dennis Pregla, Roan Noordijk, Simon Olivera, Gianluca Wirz. – Verwarnungen: 92. Simon Olivera.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

