4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Favorit Gränichen siegt gegen Kölliken – Siegtreffer in allerletzter Minute Gränichen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Kölliken: Der Tabellenzweite siegt zuhause 4:3 gegen den Tabellenneunten.

Das erste Tor der Partie fiel für Gränichen: Florian Gjini brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. In der 38. Minute schoss Simone Conte Gränichen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Kölliken kam in der 42. Minute auf ein Tor heran, als Banyaphon Thanitsorn per Elfmeter zum 1:2 traf.

Jerome Blättler sorgte in der 58. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Gränichen. Dank dem Treffer von Joel Lüthy (67.) reduzierte sich der Rückstand für Kölliken auf ein Tor (2:3). Zum Ausgleich für Kölliken traf Nicola Zimmermann in der 83. Minute. In den Schlussminuten machte Fabio Keller alles klar. Sein Treffer in der 95. Minute zum 4:3 sicherte Gränichen den Sieg.

Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Antonio Ferritto (39.), Aleksander Nrekaj (41.) und Samuel Müller (88.). Bei Gränichen erhielten Luis Widmer (41.) und Florian Gjini (79.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Gränichen zu den Besten: Die total 16 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 2).

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Gränichen liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach 13 Spielen hat das Team 30 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Gränichen hat bisher neunmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Gränichen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Kölliken hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kölliken spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 7). Diese Begegnung findet am Dienstag (13. Juni) statt (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Gränichen 2b - FC Kölliken 2a 4:3 (2:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 13. Florian Gjini 1:0. 38. Simone Conte (Penalty) 2:0.42. Banyaphon Thanitsorn (Penalty) 2:1.58. Jerome Blättler 3:1. 67. Joel Lüthy 3:2. 83. Nicola Zimmermann 3:3. 95. Fabio Keller 4:3. – Gränichen: Kristian Coric, Cédric Wehle, Florian Gjini, Ivo Coric, Kevin Schumacher, Joel Ringgenberg, Jerome Blättler, Manuel Gautschi, Luis Widmer, Dion Hajdari, Simone Conte. – Kölliken: Alejandro Di Sevo, Aleksander Nrekaj, Samuel Müller, Antonio Ferritto, Endrit Rrustemaj, Nicola Zimmermann, Banyaphon Thanitsorn, Joel Lüthy, Rino Hunziker, Leandro Suter, Nicolas Wyss. – Verwarnungen: 39. Antonio Ferritto, 41. Luis Widmer, 41. Aleksander Nrekaj, 79. Florian Gjini, 88. Samuel Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

