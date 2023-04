3. Liga, Gruppe 1 Favorit Frick siegt klar gegen Rupperswil Frick holt gegen Rupperswil zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Mittwoch gegen den Tabellenneunten 4:0.

Fabian Treyer traf in der 49. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Frick. Vuk Petrovic erhöhte in der 51. Minute zur 2:0-Führung für Frick. Jannik Näf baute in der 60. Minute die Führung für Frick weiter aus (3:0). Silas Riner schoss das 4:0 (79. Minute) für Frick und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Claudio Ott (27.) und Manuel Dietiker (72.). Frick blieb ohne Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Frick ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 38 geschossenen Toren Rang 4.

Die Tabellensituation bleibt für Frick unverändert. Mit 34 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Frick hat bisher neunmal gewonnen, nie verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Frick geht es auswärts gegen FC Gränichen (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 15. April statt (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Rupperswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 9. Rupperswil hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Rupperswil geht es daheim gegen FC Entfelden (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. April (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Frick 2 - FC Rupperswil 4:0 (0:0) - Ebnet, Frick – Tore: 49. Fabian Treyer 1:0. 51. Vuk Petrovic 2:0. 60. Jannik Näf 3:0. 79. Silas Riner 4:0. – Frick: Elia Kasper, Tobias Hüsler, Roman Herzog, Luca Kasper, Benjamin Schmid, Chris Lehmann, Fabian Treyer, Manuel Herzog, Nico Heuberger, Silas Riner, Vuk Petrovic. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Luis Wyrsch, Daniel Koch, Alessio Melis, Davide Cerbone, Lars Schurtenberger, Luigi Ciancio, Claudio Ott, Remo Bünzli, Manuel Dietiker, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: 27. Claudio Ott, 72. Manuel Dietiker.

