3. Liga, Gruppe 1 Favorit Buchs siegt gegen Othmarsingen Buchs siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Othmarsingen: Der Tabellendritte siegt auswärts 5:3 gegen den Tabellenneunten.

Den Auftakt machte Manuele Bassi, der in der 27. Minute für Buchs zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 28, als Vito Algaria für Othmarsingen erfolgreich war. Jens Wüthrich erzielte in der 35. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Buchs.

Durch Penalty kam es in der 53. Minute zum Ausgleich für Othmarsingen. Manuel Bürgisser verwandelte erfolgreich. Osman Afsar brachte Buchs 3:2 in Führung (56. Minute). Mit seinem Tor in der 69. Minute brachte Lukas Frey Buchs mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Albert Pjetri sorgte in der 83. Minute für Othmarsingen für den Anschlusstreffer zum 3:4. Das letzte Tor der Partie fiel in der 88. Minute, als Khalil Zouaoui für Buchs auf 5:3 erhöhte.

Bei Buchs erhielten Khalil Zouaoui (88.) und Rafael Singy (89.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Othmarsingen für Vito Algaria (46.) und Albert Pjetri (84.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Buchs eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Buchs die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Othmarsingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Buchs: 46 Punkte bedeuten Rang 3. Buchs hat bisher 13mal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Buchs ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 9. Othmarsingen hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Othmarsingen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Othmarsingen 1 - FC Buchs 1 3:5 (1:2) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 27. Manuele Bassi 0:1. 28. Vito Algaria 1:1. 35. Jens Wüthrich 1:2. 53. Manuel Bürgisser (Penalty) 2:2.56. Osman Afsar 2:3. 69. Lukas Frey 2:4. 83. Albert Pjetri 3:4. 88. Khalil Zouaoui 3:5. – Othmarsingen: Leeroy Schlatter, Leotrim Zukaj, Marcel Villiger, Manuel Bürgisser, Vito Algaria, Kaliston Thiruchelvam, Dölf Bieri, Albert Pjetri, Jonath Chandramohan, Hajrullah Murati, Leandro Schatzmann. – Buchs: Martin Turmakoski, Manuele Bassi, Rafael Singy, Luca Aebli, Habtom Kiros, Dalibor Vasic, Jens Wüthrich, Bera Akteke, Osman Afsar, Jonathan Frey, Loris Cataldo. – Verwarnungen: 46. Vito Algaria, 84. Albert Pjetri, 88. Khalil Zouaoui, 89. Rafael Singy.

