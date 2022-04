4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Favorit Brugg siegt gegen Othmarsingen Sieg für den Tabellenfünften: Brugg lässt am Dienstag zuhause beim 3:1 gegen Othmarsingen (Rang 12) nichts anbrennen.

Brugg ging in der 11. Spielminute durch Redon Maliqi in Führung, ehe Othmarsingen in der 47. Minute (Dominique Neuhaus) der Ausgleich gelang. Leo Melcore schoss Brugg in der 54. Minute zur 2:1-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Arbnor Qerimaj in der 75. Minute. Er traf zum 3:1 für Brugg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Brugg, Joel Strebel (85.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Othmarsingen, Bledar Jaha (38.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Brugg zu den Besten: Total liess das Team 6 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Othmarsingen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 13).

Brugg verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Brugg hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Brugg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Mellingen 2a (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 24. April (16.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Unverändert liegt Othmarsingen auf Rang 12. Das Team hat einen Punkt. Othmarsingen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Othmarsingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Merenschwand 1 (Platz 10). Die Partie findet am 20. April statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Brugg 2 - FC Othmarsingen 2 3:1 (1:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 11. Redon Maliqi 1:0. 47. Dominique Neuhaus 1:1. 54. Leo Melcore 2:1. 75. Arbnor Qerimaj 3:1. – Brugg: Flurin Bruppacher, Joel Meyer, Lars Schwarz, Vladimir Videnovic, Dario Barao Pereira, Loris Jannella, Joel Strebel, Leo Melcore, Redon Maliqi, Rolandas Ivanauskas, Arbnor Qerimaj. – Othmarsingen: Bledar Jaha, Martin Liensdorf, Jahel Patermo, Ardijan Bushaj, Ardit Sadiku, Dionis Zukaj, Michael Fischer, Fredian Gjokaj, Mark Domgjoni, Behar Zekaj, Gezim Zeqiraj. – Verwarnungen: 38. Bledar Jaha, 85. Joel Strebel.

