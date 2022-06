3. Liga, Gruppe 2 Favorit Bremgarten siegt gegen Wettingen – Blerim Pnishi als Matchwinner Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 7 vs. 13) ist Bremgarten am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Wettingen gerecht geworden und hat auswärts 2:1 gewonnen.

In der 8. Minute hiess es nach einem Eigentor von Amel Saipi 1:0 für Bremgarten. Gleichstand war in der 26. Minute hergestellt: Jan Käser traf für Wettingen. Blerim Pnishi sorgte in der 45. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Bremgarten. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luis Da Costa von Wettingen erhielt in der 23. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Bremgarten nicht verändert. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 7. Bremgarten hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt zum nächsten Mal daheim gegen SV Würenlos 1 (Platz 12). Die Partie findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 13. Für Wettingen war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Wettingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Mutschellen 2 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (20.15 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Wettingen 2 - FC Bremgarten 1 1:2 (1:2) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 8. Eigentor (Amel Saipi) 0:1.26. Jan Käser 1:1. 45. Blerim Pnishi 1:2. – Wettingen: Benjamin Benz, Robin Fischer, Luis Da Costa, Jannis Ramp, Lorenzo Cortese, Amel Saipi, Daniel Vogt, Mattia Cortese, Till Käser, Jan Käser, Silvio Mittler. – Bremgarten: Fabio Russo, Timo Jenni, Yunus Aslan, Burim Zeqiraj, Sven Wertli, Almir Pnishi, Marko Grabovica, David Brun, Luca Blumer, Blerim Pnishi, Ivan Bogdanovic. – Verwarnungen: 23. Luis Da Costa.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2022 22:15 Uhr.