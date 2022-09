4. Liga, Gruppe 2 Favorit Beinwil am See siegt gegen Kölliken Beinwil am See holt gegen Kölliken zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Freitag gegen den Tabellen-14. 2:1.

(chm)

Beinwil am See lag ab der 21. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Samuel Prskalo (5. Minute) und Luigi Malagnino getroffen hatten. In der 67. Minute erzielte Kölliken (Venis Bajrami) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Aleksander Nrekaj (35.) und Andre Berisha (85.). Beinwil am See blieb ohne Karte.

Beinwil am See hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 24 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Beinwil am See unverändert. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Beinwil am See ist es der zweite Sieg in Serie.

Beinwil am See spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Merenschwand 1b (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Kölliken verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Kölliken hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Suhr 2 kriegt es Kölliken als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 24. September statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Beinwil am See 2 - FC Kölliken 2b 2:1 (2:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 5. Samuel Prskalo 1:0. 21. Luigi Malagnino 2:0. 67. Venis Bajrami 2:1. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Timo Meister, Leon Flückiger, Luigi Malagnino, Levi Wüst, Joël Widmer, Dilet Wolday, Nicola Briner, Samuel Prskalo, Antonio Carlos Ferreira Santos, Manuel Schneeberger. – Kölliken: Ardit Kukeli, Ali Safari, Kristjan Duzhmani, Antonio Ferritto, Endrit Rrustemaj, Alban Kukeli, Ibrahim Sinani, Samuel Müller, Rudolf Berisha, Deniz Selimi, Venis Bajrami. – Verwarnungen: 35. Aleksander Nrekaj, 85. Andre Berisha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

