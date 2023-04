3. Liga, Gruppe 1 Fadri Bieri führt Küttigen mit drei Toren zum Sieg gegen Niederlenz Küttigen reiht Sieg an Sieg: Gegen Niederlenz hat das Team am Freitag bereits den siebten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 7:0

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Küttigen drei seiner Tore in der ersten Halbzeit, vier kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Niederlenz war überhaupt kein Treffer vergönnt.

Matchwinner für Küttigen war Fadri Bieri, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Küttigen waren: Aleks Spasojevic (2 Treffer), Luca Dätwyler (1 Treffer) und Giovanni Ferrarelli (1 Treffer)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1.1 hat die Abwehr von Küttigen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 50 erzielten Toren Rang 1.

Küttigen behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 15 Spielen 34 Punkte auf dem Konto. Für Küttigen ist es der siebte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Küttigen auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Othmarsingen zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (5. April) (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Niederlenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Niederlenz hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Niederlenz trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Beinwil am See (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 6. April statt (20.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Küttigen 1b - FC Niederlenz 7:0 (3:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 3. Aleks Spasojevic 1:0. 12. Luca Dätwyler 2:0. 42. Aleks Spasojevic 3:0. 55. Fadri Bieri 4:0. 56. Fadri Bieri 5:0. 74. Giovanni Ferrarelli 6:0. 89. Fadri Bieri 7:0. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Tom Terbrüggen, Gabriel Simic, Joel Blattner, Thilo Günthart, Amanuel Efson, David Berner, Aleks Spasojevic, Michael Frey, Luca Dätwyler. – Niederlenz: Loris Votta, Melvin Keranovic, Moreno Capuzzi, Senaid Keranovic, Avni Jusufi, Jad Baalbaki, Noah Balakumar, Noah Hochstrasser, Leon Soprek, Serkan Sariyar, Alessandro Kiener. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 11:55 Uhr.