3. Liga, Gruppe 2 Erstmals drei Punkte für Turgi bei Sieg gegen Erlinsbach Im 16. Spiel ist es endlich soweit: Turgi hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Erlinsbach gewinnt die Mannschaft am Freitag zuhause 5:0.

In der 8. Minute war es an Daniel Züfle, Turgi 1:0 in Führung zu bringen. In der 18. Minute schoss Kevin Bamberger Turgi mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Turgi erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Ali Ekber Topal weiter auf 3:0.

Turgi erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Daniel Tschopp weiter auf 4:0. Stefan Wink schoss das 5:0 (71. Minute) für Turgi und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Turgi erhielt: Kishanth Mahendran (38.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Erlinsbach, Dennis Rüedi (17.) kassierte sie.

In den bisherigen Spielen ist Turgi nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.4. Das bedeutet, dass Turgi die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Erlinsbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 70 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.1 Toren pro Spiel (Rang 14).

Trotz den drei Punkten bleibt Turgi am Tabellenende. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 14. Turgi hat bisher einmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Turgi trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Mutschellen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Dienstag (18. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 13. Für Erlinsbach ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Erlinsbach gingen unentschieden aus.

Erlinsbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Mellingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 21. April (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Turgi - FC Erlinsbach 1b 5:0 (3:0) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 8. Daniel Züfle 1:0. 18. Kevin Bamberger (Penalty) 2:0.27. Ali Ekber Topal 3:0. 55. Daniel Tschopp 4:0. 71. Stefan Wink 5:0. – Turgi: Elia Steffen, Daniel Züfle, Pascal Knall, Michael James Browne, Lian Mavrik, Marcel Kramp, Ali Ekber Topal, Kishanth Mahendran, Kevin Bamberger, Daniel Tschopp, Massimo Montalto. – Erlinsbach: Kristian Tomic, Gavin Porcelli, Dennis Rüedi, Gerard Toni, Samuele Zacheo, Loris Rüedi, Evrim Saglam, Yannik Zacheo, Emre Saglam, Simone Palazzolo, Andrias Coric. – Verwarnungen: 17. Dennis Rüedi, 38. Kishanth Mahendran.

