4. Liga, Gruppe 1 Erstmals drei Punkte für Ljiljan bei Sieg gegen Kölliken Erster Saisonsieg für Ljiljan nach zwölf Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag auswärts beim 3:1 gegen Kölliken zum ersten Mal drei Punkte geholt.

(chm)

Das Skore eröffnete Asmir Pobric in der 10. Minute. Er traf für Ljiljan zum 1:0. Marinko Perunicic sorgte in der 38. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Ljiljan. Die 57. Minute brachte für Kölliken den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Sinan Ibisi. Das letzte Tor der Partie fiel in der 78. Minute, als Elvedin Kazaferovic für Ljiljan auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Mark Canaj (63.) und Meriton Nuhiu (92.). Eine Verwarnung gab es für Ljiljan, nämlich für Anel Ljubijankic (92.).

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 44 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match (Rang 13).

Trotz den drei Punkten bleibt Ljiljan am Tabellenende. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 14. Der erste Sieg der Saison für Ljiljan folgt nach zehn Niederlagen und einem Unentschieden.

Mit dem viertplatzierten FC Aarburg 1 kriegt es Ljiljan im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 23. Oktober statt (19.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 12. Für Kölliken ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Kölliken gingen unentschieden aus.

Kölliken spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Schöftland 3 (Platz 8). Die Partie findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Kölliken 2a - FC Ljiljan 1:3 (0:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 10. Asmir Pobric 0:1. 38. Marinko Perunicic 0:2. 57. Sinan Ibisi 1:2. 78. Elvedin Kazaferovic 1:3. – Kölliken: Dardan Kryeziu, Jérôme Torgler, Jan Buchser, Emiliano La Villa, Matthias Fritschi, André Miguel Rato Caeiro, Nicolas Wyss, Noah Liuzzi, Raymon Corsi, Patrick Gloor, Sinan Ibisi. – Ljiljan: Enes Hasanic, Astrit Jusufi, Muamer Nadzak, Almin Alic, Zakir Mujic, Asmir Pobric, Ermin Keranovic, Anel Ljubijankic, Berat Avmeti, Elvedin Kazaferovic, Marinko Perunicic. – Verwarnungen: 63. Mark Canaj, 92. Meriton Nuhiu, 92. Anel Ljubijankic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - FC Masis Aarau 2:3, FC Suhr 2 - FC Muhen 1 2:2, FC Aarau - SC Schöftland 3 3:3, FC Rothrist 2 - FC Entfelden 2 2:1, FC Kölliken 2a - FC Ljiljan 1:3

Tabelle: 1. SC Zofingen 2 10 Spiele/21 Punkte (28:12). 2. FC Oftringen 2 11/21 (24:19), 3. FC Masis Aarau 11/21 (40:26), 4. FC Aarburg 1 11/21 (31:19), 5. FC Muhen 1 12/21 (32:28), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 12/20 (26:20), 7. FC Gränichen 2 10/19 (30:12), 8. SC Schöftland 3 12/18 (28:20), 9. FC Rothrist 2 12/16 (36:36), 10. FC Suhr 2 11/15 (29:28), 11. FC Entfelden 2 12/11 (15:25), 12. FC Kölliken 2a 12/8 (25:44), 13. FC Aarau 10/6 (14:23), 14. FC Ljiljan 12/4 (18:64).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 22:09 Uhr.

