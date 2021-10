2. Liga AFV Erstmals drei Punkte für Gränichen bei Sieg gegen Kölliken Für Gränichen hat es am Samstag im zehnten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Kölliken 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 19 Minuten: Das Skore eröffnete Patriot Haliti in der 19. Minute. Er traf für Gränichen zum 1:0. Mit seinem Tor in der 35. Minute brachte Ramon Egli Gränichen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Albert Marku erzielte in der 38. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 für Kölliken. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Emanuel Berisa von Kölliken erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

Das Schlusslicht hat Gränichen dank den drei Punkten abgeben können: fünf Punkte bedeuten Rang 15. Das Team rückt damit einen Platz vor. Gränichen hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gränichen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Gontenschwil (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 12. Für Kölliken war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Kölliken spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Lenzburg (Platz 8). Die Partie findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Kölliken - FC Gränichen 1:2 (1:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 19. Patriot Haliti 0:1. 35. Ramon Egli 0:2. 38. Albert Marku 1:2. – Kölliken: Remo Schenk, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Bozo Predojevic, Durim Racaj, Emanuel Berisa, Deniz Selimi, Albert Rudaj, Endrit Elezaj, Manuel Peter, Albert Marku, Rafed Bayazi. – Gränichen: Alban Gecaj, Armin Züllig, Fatbardh Cikaqi, Dario Muscia, Florian Müller, Arbnor Sejdiu, Seja Ettle, Tobias Müller, Arton Tishuki, Ramon Egli, Patriot Haliti. – Verwarnungen: 78. Emanuel Berisa.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Kölliken - FC Gränichen 1:2, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Oftringen 3:2, FC Niederwil - FC Wohlen 2 2:4, FC Gontenschwil - FC Brugg 1:2, FC Fislisbach - FC Küttigen 2:2

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 9 Spiele/23 Punkte (29:9). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 10/20 (24:17), 3. FC Brugg 10/20 (19:15), 4. FC Suhr 9/19 (22:14), 5. FC Wohlen 2 10/19 (21:17), 6. FC Windisch 10/19 (23:14), 7. FC Oftringen 10/15 (28:24), 8. FC Lenzburg 10/14 (16:15), 9. FC Fislisbach 10/14 (22:17), 10. FC Menzo Reinach 9/13 (18:19), 11. FC Wettingen 9/10 (24:21), 12. FC Kölliken 10/10 (21:33), 13. FC Küttigen 10/8 (21:25), 14. FC Gontenschwil 10/5 (15:29), 15. FC Gränichen 10/5 (10:28), 16. FC Niederwil 10/5 (13:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 04:31 Uhr.

