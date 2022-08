Frauen 3. Liga Erstmals drei Punkte für Döttingen bei Sieg gegen Erlinsbach Erster Saisonsieg für Döttingen nach vier Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag zuhause beim 3:1 gegen Erlinsbach zum ersten Mal drei Punkte geholt.

Döttingen ging in der 16. Spielminute durch Samira Wicker in Führung, ehe Erlinsbach in der 34. Minute (Doruntina Mulaj) der Ausgleich gelang. Jasmin Fernandez brachte Döttingen 2:1 in Führung (44. Minute). Mit dem 3:1 für Döttingen schoss Corinne Stäuble das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Delia Djafar von Erlinsbach erhielt in der 88. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Döttingen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Der Sturm belegt mit 4 erzielten Toren Rang 2.

In der Regel kassiert Erlinsbach nicht so viele Tore wie gegen Döttingen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 8).

In der Tabelle steht Döttingen nach dem vierten Spiel auf Rang 4. Döttingen hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Im nächsten Spiel kriegt es Döttingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Seengen (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

In der Tabelle steht Erlinsbach nach dem vierten Spiel auf Rang 9. Erlinsbach hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Erlinsbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wohlen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: Döttingen-Brugg - FC Erlinsbach 2 3:1 (2:1) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 16. Samira Wicker 1:0. 34. Doruntina Mulaj 1:1. 44. Jasmin Fernandez 2:1. 70. Corinne Stäuble 3:1. – Döttingen: Nathalie Vögele, Sonja Jeggli, Sandra Rohner, Coralie Spätig, Barbara Prögler, Jasmin Fernandez, Sarah Frei, Corinne Stäuble, Alina Zeindler, Samira Wicker, Sabrina Jeggli. – Erlinsbach: Leina Wehrli, Jessica Eggnauer, Elisha Masi, Luana Gebert, Annsophie Wyder, Magdalena Schenk, Doruntina Mulaj, Noëmi Weber, Sarah Böhler, Delia Djafar, Aline Vogt. – Verwarnungen: 88. Delia Djafar.

