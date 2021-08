4. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg im zweiten Spiel für Zofingen gegen Ljiljan Zofingen siegt auswärts 8:1 gegen Ljiljan im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Ljiljan erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Elvedin Kazaferovic ging das Team in der 5. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 17. Minute, als Ahmad Miri für Zofingen traf.

Danach drehte Zofingen auf. Das Team schoss ab der 26. Minute noch sieben weitere Tore, während Ljiljan kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 8:1.

Die Torschützen für Zofingen waren: Thomas Bossard (2 Treffer), Sejdi Beqiri (2 Treffer), Ahmad Miri (2 Treffer), Visar Kadrijaj (1 Treffer) und Marco Erni (1 Treffer). Einziger Torschütze für Ljiljan war: Elvedin Kazaferovic (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zofingen für Hajrush Kadrijaj (22.), Visar Kadrijaj (68.) und Najeeb Halawa (75.). Ljiljan blieb ohne Karte.

Zofingen steht mit drei Punkten auf Rang 6. Zofingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Schöftland 3. Diese Begegnung findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Ljiljan liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 13. Ljiljan spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Suhr 2. Die Partie findet am 29. August statt (16.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Ljiljan - SC Zofingen 2 1:8 (1:3) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 5. Elvedin Kazaferovic 1:0. 17. Ahmad Miri 1:1. 26. Marco Erni 1:2. 41. Thomas Bossard 1:3. 51. Sejdi Beqiri 1:4. 60. Sejdi Beqiri 1:5. 78. Visar Kadrijaj 1:6. 86. Ahmad Miri 1:7. 90. Thomas Bossard 1:8. – Ljiljan: Enes Hasanic, Admir Haskic, Nedzid Mezit, Berat Avmeti, Aid Padalovic, Elmin Seferovic, Anel Ljubijankic, Zakir Mujic, Shefket Chamuroski, Arnes Draganovic, Elvedin Kazaferovic. – Zofingen: René Achterberg, Najeeb Halawa, Philipp Müller, Jeffrey Nekys, Christoph Spring, Marco Erni, Mikayil Bekooglu, Hajrush Kadrijaj, Ahmad Miri, Thomas Bossard, Sejdi Beqiri. – Verwarnungen: 22. Hajrush Kadrijaj, 68. Visar Kadrijaj, 75. Najeeb Halawa.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Oftringen 2 - FC Masis Aarau 3:1, FC Ljiljan - SC Zofingen 2 1:8, SC Schöftland 3 - FC Rothrist 2 4:0, FC Kölliken 2a - FC Aarburg 1 3:2

Tabelle: 1. FC Oftringen 2 2 Spiele/6 Punkte (6:3). 2. FC Gränichen 2 2/6 (6:0), 3. FC Kölliken 2a 1/3 (3:2), 4. FC Muhen 1 2/3 (5:5), 5. FC Suhr 2 2/3 (2:6), 6. SC Zofingen 2 2/3 (8:2), 7. FC Rothrist 2 2/3 (12:4), 8. SC Schöftland 3 2/3 (6:3), 9. FC Masis Aarau 2/3 (5:4), 10. FC Aarburg 1 2/3 (5:5), 11. FC Entfelden 2 2/3 (3:3), 12. FC Aarau 1/0 (1:4), 13. FC Ljiljan 2/0 (1:20), 14. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2/0 (3:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 10:18 Uhr.