3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg im zweiten Spiel für Schöftland gegen Rupperswil – Siegtreffer durch Colin Galligani Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Schöftland zuhause gegen Rupperswil 4:3.

Danjel Hasanaj eröffnete in der 24. Minute das Skore, als er für Schöftland das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Gazmend Gjini durch seinen Treffer für Rupperswil in der 45. Minute her. Simon Olivera brachte Schöftland 2:1 in Führung (47. Minute).

Schöftland baute die Führung in der 55. Minute (Colin Galligani) weiter aus (3:1). In der 60. Minute verwandelte Jonathan Vontobel erfolgreich einen Elfmeter und brachte Rupperswil so auf 2:3 heran. Rupperswil glich in der 70. Minute durch Valdrin Dvorani aus. Kurz vor Schluss, in der 80. Minute traf Colin Galligani zum 4:3-Siegestreffer für Schöftland.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Rupperswil sah Gazmend Gjini (57.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gazmend Gjini (54.), Lucas Vale (71.) und Laurin Bucher (82.). Schöftland kassierte vier gelbe Karten.

Schöftland steht mit drei Punkten auf Rang 8. Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Erlinsbach 1 zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.30 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Rupperswil liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 11. Für Rupperswil geht es in einem Heimspiel gegen FC Lenzburg 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Rupperswil 1 4:3 (1:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 24. Danjel Hasanaj 1:0. 45. Gazmend Gjini 1:1. 47. Simon Olivera 2:1. 55. Colin Galligani 3:1. 60. Jonathan Vontobel (Penalty) 3:2.70. Valdrin Dvorani 3:3. 80. Colin Galligani 4:3. – Schöftland: Julian Dörfler, Damian Fritschi, Keiren Trachsel, Andrin Mühlethaler, Danjel Hasanaj, Levin Hauri, Simon Olivera, Colin Galligani, Nicolas Aufdenblatten, Patrick Rudin, Roman Leuenberger. – Rupperswil: Cédric Zürcher, Remo Bünzli, Jonathan Vontobel, Gazmend Gjini, Josia Lutz, Florian Meier, Manuel Dietiker, Claudio Ott, Lars Schurtenberger, Lucas Vale, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: 54. Gazmend Gjini, 68. Danjel Hasanaj, 70. Nicolas Aufdenblatten, 71. Simon Olivera, 71. Lucas Vale, 72. Colin Galligani, 82. Laurin Bucher – Ausschluss: 57. Gazmend Gjini.

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 2 Spiele/6 Punkte (10:0). 2. FC Frick 1b 2/6 (7:4), 3. FC Buchs 1 2/6 (5:2), 4. FC Küttigen 2 2/6 (4:2), 5. FC Rothrist 1 2/6 (11:1), 6. FC Lenzburg 2 2/3 (6:3), 7. FC Othmarsingen 1 2/3 (5:4), 8. SC Schöftland 2 2/3 (5:5), 9. FC Erlinsbach 1 2/3 (1:7), 10. FC Beinwil am See 1 2/0 (1:6), 11. FC Rupperswil 1 2/0 (3:5), 12. HNK Adria Aarau 2/0 (1:14), 13. FC Rohr 1 2/0 (1:4), 14. FC Seon 1 2/0 (4:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

